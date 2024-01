Bendaggi caldi: come farli a casa

Quando si tratta di cellulite e di buccia d’arancia, sono diverse le soluzioni e rimedi per combattere questi inestetismi. Oltre alla dieta e ai fanghi, un’altra soluzione da applicare a casa sono i bendaggi caldi, un trattamento valido ed efficace con buoni risultati. Scopriamo come farli, i benefici e dove comprarli per una pelle libera da cuscinetti adiposi.

Bendaggi caldi

Un trattamento estetico che è possibile anche fare tra le mura di casa, sebbene i bendaggi caldi presso un centro estetico o salone di bellezza, con personale esperto, risultino maggiormente più adatti ed efficaci. Un trattamento estetico tramite il quale è possibile avvolgere braccia, gambe e anche addome nei bendaggi, appunto.

Si effettuano poi in modo semplice grazie anche a delle formulazioni che riescono ad assorbirsi rapidamente a contatto con la pelle. Un trattamento estetico che ha un’azione linfodrenante, anche se gli effetti e potenzialità dei risultati che si ottengono, possono dipendere molto dalle varie formule o prodotti che si usano.

Con i bendaggi caldi, è possibile usare un mix di oli essenziali, quindi a base di origine vegetale. I fanghi e le alghe sono altrettanto indicati per trattamenti del genere poiché aiutano a detossinare e nutrire la pelle. Il fatto che siano caldi è un ulteriore vantaggio dal momento che il sudore aiuta a eliminare rapidamente le tossine ed espellerle.

Un bendaggio del genere è particolarmente utile poiché lo scopo principale è combattere le adiposità. Inoltre, il fatto che siano caldi e quindi a una temperatura abbastanza elevata, permette di stimolare il metabolismo dei grassi e di conseguenza cercare di eliminarli. Un trattamento valido soprattutto per un inestetismo come la cellulite e la pelle a buccia d’arancia.

Bendaggi caldi: benefici

Secondo il parere degli esperti e in particolar modo di Angela Novello che dirige la sezione beauty di Milano Estetica, sottoporsi a trattamenti estetici come i bendaggi caldi è molto utile e importante per il benessere della pelle. In inverno poi sono particolarmente amati proprio per la sensazione di tepore che danno.

Inoltre, si rivelano particolarmente benefici per coloro che praticano sport e a fine allenamento soprattutto se si è in preda a crampi o a muscoli che sono indolenziti in seguito allo sforzo fatto. Il bendaggio caldo, come già detto, aiuta a smaltire le tossine in eccesso, compreso anche i ristagni idrici e cuscinetti adiposi.

Applicare i bendaggi caldi sull’addome o i glutei, i punti maggiormente critici, aiuta a dare la giusta spinta al metabolismo e a drenare in maniera efficace. A questo tipo di trattamento è poi possibile associare un altro tipo di soluzione, ovvero la pressoterapia, per aumentare ulteriormente i vantaggi e benefici. Un sistema che aiuta a eliminare le scorie e liquidi in eccesso.

Per un trattamento con risultati maggiormente visibili, è utile anche scegliere dei sieri a base di escina, sale marino e cardo presente nei bendaggi oppure caffeina, carnitina che vanno a lavorare sulla pelle a buccia d’arancia e l’adipe ben radicato. In caso di determinate patologie è bene evitare l’uso di questo trattamento caldo e optare per bendaggi freddi o tiepidi.

Bendaggi caldi: prodotti Amazon

Sono un trattamento a base di vari prodotti che si trovano a buon prezzo su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. La classifica mostra i tre migliori bendaggi caldi da fare a casa scelti tra i più efficaci con una descrizione di ognuno e del metodo di utilizzo.

1)Bendaggi anticellulite drenanti

Un trattamento dalle proprietà modellanti per le gambe e per i glutei. Ha un’azione drenante che combatte la cellulite donando gambe toniche e snelle. Un trattamento termogenico naturale a base di mirtillo, guaranà che elimina i cuscinetti adiposi drenando i liquidi in eccesso. Dona una pelle idratata e tonica.

2)Setù bende drenanti anticellulite

Sono 4 bende a base di sali del Mar Morto. Sono monouso e molto resistenti. Sono bendaggi per le gambe e combattono la ritenzione idrica. Adatte per le gambe, la pancia e i glutei. Sono detossinanti e reidratanti. Disintossicano la pelle e drenano.

3)Bendaggi drenanti gambe anticellulite

Un trattamento efficace soprattutto per le gambe: drena e facilita la circolazione sanguigna. Rassoda, tonifica e l’effetto caldo riduce le cellule adipose. Riduce la cellulite per una pelle maggiormente liscia e tonica. Un prodotto certificato di origine italiana.

