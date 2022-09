Deadpool 3: trama, cast, quando esce

Quella di Deadpool è una parentesi nel mondo Marvel del tutto atipica e bizzarra, che vede al centro un supereroe decisamente particolare e sopra le righe. Basato sui fumetti con protagonista l’omonimo personaggio, Deadpool ha all’attività due film: il primo del 2016 e il secondo del 2018.

Sono passati dunque svariati anni dall’ultima volta che i suoi fan lo hanno potuto vedere protagonista di una pellicola… ma l’attesa sembra finita.

Deadpool 3: data di uscita e cast

O, per meglio dire, è ancora lunga ma con qualche certezza in più. Dopo la pioggia di conferme sulla produzione di Deadpool 3, finalmente è stata svelata la reale data di uscita del film. Difatti, Ryan Reynolds, attore protagonista del film, ha pubblicato un simpatico vide che svela sia l’uscita cinematografica sia una chicca sulla trama del terzo capitolo.

Come si evince dal video, i toni ironici non abbandonano Deadpool neanche lontano dal set. Ryan Reynolds scherza sul suo studio del personaggio: ““Ciao a tutti, siamo estremamente tristi per aver saltato il D23, ma abbiamo lavorato sodo e a lungo al prossimo film di Deadpool. Ho dovuto scavare nella mia anima per questo film. La prima apparizione di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe ovviamente deve essere speciale. Dobbiamo essere fedeli al personaggio, trovare profondità, motivazioni, perché ogni Deadpool deve essere unico“.

Sebbene i fan non abbiano dubbi sul fatto che Deadpool sia unico per definizione, l’attore ironizza sul processo di costruzione del personaggio e, improvvisamente, sgancia la bomba: si vede infatti passare Hugh Jackman sullo sfondo. Ryan chiede al collega che ne pensa di vestire i panni di Wolverine un’altra volta e la risposta fatidica arriva: “sì”. Dunque c’è la conferma che vedremo Wolverine in Deadpool 3.

La data, un po’ dolorosa per i più impazienti, è svelata alla fine della clip, dopo l’apparazione del nuovo logo di Deadpool “graffiato” dagli artigli di Wolverine: si tratta di aspettare fino al 6 settembre del 2024! Un po’ una delusione per il pubblico, che credeva di potersi godere Deadpool 3 al cinema già nel corso del 2023.

Per quanto riguarda il cast le conferme sono poche, sebbene sia presumibile rivedere I compagni di squadra di Deadpool Colosso (Stefan Kapičić), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna) e Russell (Julian Dennison).

Deadpool 3: quello che sappiamo sulla trama

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, con il quale Ryan Reynolds ha già lavorato per Free Guy e The Adam Project. A sceneggiare la pellicola ci saranno invece Rhett Reese e Paul Wernick. Proprio il primo ha fornito alcuni dettagli sulla trama di Deadpool 3 ai microfoni di Post Cred Podcast, sebbene si tratti di pochi elementi sulla storia. Ha detto inffatti che sarà una grande occasione per “raccontare l’avventura di un pesce fuor d’acqua” questa volta però calato nel Marvel Cinematic Universe. “Mettere un personaggio così lunatico in un mondo sano è l’occasione perfetta. Sarà divertente sul serio” ha promesso lo sceneggiatore.

Al momento, però, non si sa altro, se non che, considerata la data di uscita, Deadpool 3 farà parte della fase 6 Marvel assieme a i Fantastici 4, Avengers The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars.