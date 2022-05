Chi è S10: la rapper olandese dell’Eurovision 2022

S10, pseudonimo di Stien den Hollander, è una cantautrice e rapper olandese. Rappresenterà i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con il suo brano Die Diepte. Ma scopriamo chi è S10.

Chi è S10

S10 è nata ad Abbekerk, nei Paesi Bassi, l’8 Novembre del 2000.

Fin da bambina si è avvicinata al mondo della musica tanto da firmare il suo primo contratto discografico all’età di 17 anni. Nel 2017 debuttò con il suo primo album Antipsychotica e nel 2018, pubblicò il suo secondo album, Lithium. Entrambi i dischi prendono il nome da due farmaci comunemente prescritti per disturbi mentali, fra i temi principali dei suoi testi. Entra per la prima volta nella classifica olandese, nel 2019, con il suo terzo album Snowsniper, iniziando a conquistare la critica e creandosi un suo piccolo esercito di fan.

Il successo arriva nel 2021 con il suo quarto album Vlinders, con cui ha raggiunto il 5° posto nella classifica olandese, grazie anche al singolo Adem je in che nell’estate del 2021 si è piazzato al 3º posto, diventando il suo primo grande successo in madrepatria. Proprio sull’onda del suo successo, l’emittente televisiva olandese AVROTROS ha deciso di sceglierla come rappresentante dei Paesi Bassi per l’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Il suo brano eurovisivo è Die Diepte.

Die Diepte, il brano di S10

De diepte, scritto a quattro mani dall’artista con il produttore Arno Krabman, è il brano eurovisivo pubblicato il 3 marzo 2022. Si tratta della prima canzone scritta in olandese all’Eurovision. A tal proposito, la cantante ha affermato:

Scrivo solo canzoni e le canto e mi sono davvero vicine. Penso solo che se ci metti dentro la tua emozione, in qualunque lingua la fai, si imbatterà. Scrivo in olandese perché posso esprimermi al meglio nella mia lingua. Quindi non ho mai pensato di scrivere la mia canzone dell’Eurovision in inglese.

Il testo eurovisivo tratta come tema quello della salute mentale. È molto orgogliosa di portare questo tema sul palco dell’Eurovision.

Penso che ogni tipo di argomento abbia un posto sul palco dell’Eurovision. Una canzone triste può stare qui, anche una canzone di protesta, una canzone sull’essere gay, una canzone sull’amore, una canzone di festa. L’Eurovision è una delle fasi più grandi, dove puoi fare quello che vuoi.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita sentimentale. Attraverso il suo profilo social è possibile capire che ama viaggiare e passare molto tempo insieme ai suoi amici. È molto attiva sui social pubblicando foto dei suoi viaggi, foto che la ritraggono con i suoi amici e foto che la ritraggono durante i suoi lavori musicali.

Curiosità

La cantante ha dichiarato di essere davvero felice ed emozionata di partecipare per la sua prima volta all’Eurovision Song Contest, affermando: