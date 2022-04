Dayane Mello ha svelato per la prima volta di aver trascorso alcune notti bollenti in compagnia di Kanye West.

Dayane Mello e Kanye West

Per la prima volta Dayane Mello ha confessato di aver trascorso alcune notti infuocate con l’ex marito di Kim Kardashian, Kanye West.

“Kanye West l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici. Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui” ha dichiarato la top model a Pupa Party, e ha aggiunto “È stata una delle esperienze più belle della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sco…. più belle della mia vita”.

Dayane Mello: la vita privata

Dayane non ha fatto segreto in passato di aver vissuto storie d’amore e liaison con alcuni volti noti dello show business internazionale.

Di recente erano circolate voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra la modella e Mario Balotelli, ma alla fine sembra che la relazione sia naufragata in un nulla di fatto. Dayane non ha fatto segreto di aver provato dei sentimenti forti per un uomo, in passato, ma ormai da diverso tempo la modella risulta essere single.

“Non è vero che abbiamo bisogno di un uomo per essere felici. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me.

Più conosco gli uomini, più preferisco i cani”, ha recentemente svelato Dayane, e ancora: “Gli uomini non vogliono una donna con personalità. Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono”.