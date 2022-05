Il 3 maggio 2022 sono tornati i David di Donatello, il premio cinematografico italiano, considerato uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale. Dopo il red carpet degli Oscar e del Met Gala, anche l’Italia distende il suo red carpet dove hanno sfilato le nostre stelle del grande schermo in tutta la loro bellezza.

Ma scopriamo i migliori look delle star italiane.

David di Donatello 2022: i migliori look delle star italiane

Tutti gli ospiti e i candidati sono stati ricevuti dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale incontro che precede la cerimonia dei David di Donatello. La serata si è svolta, invece, nel luogo per eccellenza del cinema italiano e internazionale, Cinecittà. Sul red carpet non si sono visti dei look stravaganti ed eccentrici ma si è optato per look semplici e total black sia per le donne che per gli uomini.

Luisa Ranieri

A dominare sul red carpet dei David di Donatello 2022 è stato in assoluto il total black. Tra questi ricordiamo la bellissima Luisa Ranieri che ha sfilato con un abito plissé Valentino custom made di crêpe couture e scarpe Valentino Garavani. Per quanto riguarda l’hair- look l’attrice ha optato per i cappelli effetto bagnato mentre il make-up ha optato per un trucco occhi completate bordato di nero.

Swamy Rotolo

Swamy Rotolo, vincitrice del Premio di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Chiara di Jonas Carpignano. La giovane attrice ha indossato un mini dress bianco e dorato firmato Missoni, un sandalo con tacco nero e degli orecchini anche essi dorati. Per quanto riguarda il beauty look rompe la scia wavy con una chioma liscia, luminosa, a cui abbina occhi sottolineati da un tratto di matita nera.

Laura Samani

La regista triestina Laura Samani conquista il David di Donatello come Miglior regista esordiente per il film Piccolo corpo. La regista ha optato per un abito stile kimono di Fendi, ed una striscia nera nella parte centrale dell’abito. Per quanto riguarda l’hair-look i capelli sono raccolti in uno chignon che lascia scivolare una ciocca di ricci sulla fronte. Il make-up è semplice impreziosito da due punti luce applicati sotto le rime inferiori degli occhi.

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta vincitore del Premio David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Qui rido io di Mario Martone, ha sfilato sul red carpet nostrano con un abito total black di Fendi, camicia bianca e un papillon di velluto nero.

Miriam Leone

Miriam Leone, nonostante non si sia aggiudicata alcuna statuetta è comunque riuscita ad attirare su di sé l’attenzione sfoggiando un completo black&white firmato Valentino e completando il look con tre pezzi unici della Collezione Bulgari Alta Gioielleria: collana, orecchini e anello in platino, diamanti e smeraldi. I capelli sono raccolti in un grande chignon con un maxi ciuffo laterale mentre per il make-up si è optato per un ombretto ramato leggero.

Teresa Saponangelo

Teresa Saponangelo è stata premiata come Miglior attrice non protagonista per il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Per l’occasione ha indossato un abito lungo total black di Giorgio Armani, ricoperto di paillettes nere. I capelli sono raccolti in un morbido chignon accompagnato da maxi ciocche wavy che cadono sul viso. Per quanto riguarda il make-up è stato scelto un ombretto nero molto sparkly.