Daredevil: cast, quando e dove vedere la serie

Sembra che dove Netflix decide di togliere, Disney Plus scelga invece di dare, colmando le insoddisfazioni del pubblico della piattaforma di streaming concorrente. O almeno questo è il caso della serie tv Daredevil. Originariamente si trattava, infatti, di una produzione targata Netflix che ha esordito nel 2015 e si è protratta per tre stagioni.

Daredevil: dopo il flop con Netflix, Disney Plus scommette sulla serie

Nonostante alcuni difetti fatti notare dai fan nel corso del tempo, Daredevil si era davvero guadagnata l’amore del pubblico, tant’è che molti la ritenevano la serie Marvel meglio realizzata. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto a livello di produzione e una concatenazione non molto chiara di eventi ha portato alla cancellazione repentina dello show, assieme ad alcuni prodotti affiliati come Jessica Jones e Defenders.

Un vero shock per i fan di Daredevil che non hanno tardato a inveire contro Netflix.

Dopo la cocente delusione, si sono fatti però sentire senza perdere le speranze in un rinnovo. Ad accorrere in loro aiuto, con una certa furbizia, è giunta la piattaforma di Disney Plus, che ha annunciato una nuova serie dedicata a Daredevil diretta da Matt Corman e Chris Ord, già visti al lavoro con Covert Affairs e The Enemy Within.

Il titolo ufficiale della produzione di Disney Plus sarà Daredevil – Born Again: una vera e propria rinascita per il superereo, che cambia metaforicamente casa, entrando a far parte della schiera di produzioni sempre più forti di Disney Plus. Ma vediamo qualche dettaglio in più sulla nuova serie…

Daredevil: ipotesi di uscita e cast

A rivelare qualche dettaglio in più sulla produzione di Daredevil in casa Disney Plus, è stato Charlie Cox. Sarà proprio lui a vestire nuovamente i panni di Matt Murdock, ovvero quelli del supereroe protagonista. L’attore non è certo nuovo in questo ruolo: ha già indossato il famigerato costume in altre occasioni, inclusao il film Spider-Man: No Way Home.

In occasione del D23 Expo – The Ultimate Disney Fan Event, Charlie Cox ha anche confermato la presenza nel cast di Vincent D’Onofrio che vestirà i panni di Kingpin. Sempre Cox ha poi dichiarato di auspicare a un cameo di Tom Hiddleston nella serie, da tutti conosciuto come Loki nel Marvel Cinematic Universe. Ma per adesso su questo non c’è alcuna certezza, per quanto di certo farebbe piacere ai fan del genere.

L’attore ha poi confermato che le riprese della serie Daredevil non sono ancora cominciate e che, anzi, avranno inizio solo nel corso del prossimo anno.

Alla luce di questo, considerata la produzione e post-produzione necessarie a serie come Daredevil, dobbiamo escudere di poter vedere Daredevil – Born Again nel corso del 2023: si ipotizza, più realisticamente, che il prodotto verrà rilasciato da Disney Plus nel corso della primavera del 2024. Ciò che per ora è certo è che la serie sarà composta da 18 episodi, un numero abbastanza nutrito rispetto a quello delle ultime produzioni… il che senza dubbio costituisce una gioia per i fan di Daredevil rimasti senza show per anni!