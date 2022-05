Sarà disponibile a partire dal 18 maggio su Netflix Di4ri, una nuova serie in quindici episodi che racconta le avventure personali e sentimentali e le esperienze di vita di un gruppo di giovanissimi adolescenti che frequentano le scuole medie.

La serie, prodotta da Stand By Me, da fine luglio sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo e proporrà al pubblico, ad ogni episodio, l’approfondimento di un tema nello specifico.

Ogni puntata è infatti raccontato dal punto di vista di uno degli otto protagonisti, che diventa voce

narrante e offre agli spettatori una sorta di diario personale con il suo sguardo sugli avvenimenti.

Puntata dopo puntata, i ragazzi protagonisti si rivolgeranno direttamente in camera, parlando al pubblico senza filtri rispetto a quello che sta accadendo intorno a loro. Da un episodio all’altro, le vicende di Pietro, Livia, Isabel, Daniele, Monica, Giulio, Mirko e Arianna si intrecceranno in un racconto corale capace di restituire le diverse faccettature della vita dei preadolescenti.

Un’età, questa, molto delicata, dove iniziano a nascere passioni, sentimenti ed emozioni che nell’infanzia gli esseri umani ancora non avevano sperimentato.

I protagonisti di Di4ri

I giovani attori che danno il volto ai personaggi sono Andrea Arru (Pietro), Flavia Leone (Livia), Sofia Nicolini (Isabel), Biagio Venditti (Daniele), Liam Nicolosi (Giulio), Federica Franzellitti (Monica), Francesca La Cava (Arianna), Pietro Sparvoli (Mirko).

Al loro fianco anche Fortunato Cerlino, nel ruolo del simpatico bidello Paolo.

Special guest della serie anche Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo, ma anche il cantante Tancredi, che appare nella serie cantando la canzone della sigla, Isole. L’artista il pubblico mainstream l’ha conosciuto lo scorso anno grazie al suo percorso all’interno della scuola di Amici.

L’intervista ai protagonisti di Di4ri

La nostra redazione ha avuto la fortuna di incontrare i ragazzi protagonisti della serie qualche giorno fa a Milano. Insieme a loro abbiamo discusso di molti temi importanti per i più giovani, dal coming out al sessismo, ma in generale di tutte le sfide che gli adolescenti di oggi devono combattere in un mondo che, ci auguriamo, possa cambiare in meglio. Questa è anche la speranza dei ragazzi che abbiamo intervistato, che ci sono dimostrati tra l’altro particolarmente sul pezzo e molto più maturi di tanti altri adulti.

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista esclusiva ai protagonisti di Di4ri.

I prossimi progetti di Netflix per i più giovani

Oltre a Di4ri, il primo original Netflix italiano per ragazzi, nell’area Kids & Family arriveranno Il Mostro dei Mari, il nuovo film d’animazione che sarà disponibile dall’8 luglio con la regia del Premio Oscar Chris Williams e la nuova serie Kung Fu Panda the Dragon Knight, prodotta da DreamWorks Animation.

Si amplia così l’offerta della piattaforma di streaming per il prezioso target dei giovani e dei giovanissimi, sempre attenti alle ultime tendenze e unici veri promotori del cambiamento (già in atto) nella società odierna.