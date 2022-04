Dopo la nascita della piccola Luce, Cristina Chiabotto ha annunciato via social di attendere il suo secondo bebè.

Cristina Chiabotto: il secondo figlio in arrivo

Appena 11 mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Luce, Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio hanno annunciato di attendere il loro secondo bebè.

“Eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita.

Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papa’ e Luce”, ha scritto l’attrice mostrandosi attraverso alcune stories con il pancione in bella mostra.

La vita da mamma

Cristina Chiabotto è più felice che mai insieme alla piccola Luce, che ha raccontato sarebbe arrivata dopo un periodo per lei molto difficile.

Durante il lockdown del 2020 la showgirl ha infatti perso sua nonna a causa del Covid e poco tempo dopo aveva scoperto di essere incinta:

“Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna”, aveva scritto a proposito della nascita di sua figlia, e ancora: “Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

Dal 2018 la showgirl è sposata con Marco Roscio, con cui ha trovato la felicità dopo la fine della sua lunga storia con l’attore Fabio Fulco (a sua volta oggi legato a Veronica Papa, madre della sua prima figlia, la piccola Agnes).