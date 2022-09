Giovanni Cricca è il nuovo concorrente di Amici 22. Si propone per la categoria di canto e ha tanti consensi. Anche lui come il suo compagno Aaron Cenere si trova a dover decidere tra due insegnanti. Come andrà a finire?

Giovanni Cricca: chi è?

Giovanni Cricca ha 19 anni ed arriva da Riccione. Sin dalla tenera età si approccia alla musica e suona sia chitarra che piano. La passione gli è stata trasmessa del nonno Agostino che era un clarinettista. I suoi genitori sono degli operatori umanitari perciò lui ha vissuto e cambiato molti posti. A cinque anni si trasferisce a Sidney e a 8 torna a Riccione. Giovani non è un bambino facile da gestire ma ha trovato nella musica un po’ di pace e tranquillità.

Nel 2021 partecipa a Area Sanremo dove riesce ad arrivare tra i finalisti. Entra a far parte della rosa dei cinque finalisti del Deejay on stage portando il suo singolo Notte di San Lorenzo. Il giovane farà parte della nuova edizione di Amici 22.

Cricca è uno dei concorrenti di Amici 22

Giovanni Cricca farà parte della classe dei cantanti ma non sappiamo ancora quale squadra sceglierà. Il giovane infatti ha fatto impazzire tutti i docenti di canto ma lo hanno voluto solo Arisa e Lorella Cuccarini. Presto Cricca dovrà prendere una decisione. Intanto dovrà lavorare per confermare la maglia di settimana in settimana. I suoi compagni sono: Aaron Cenere, Piccolo G., Tommy Dali, Federica Andreani, Andrea Mandelli e Wax Aiello. Come finirà? La prima puntata del talent show andrà in onda il 18 settembre 2022 e verrà condotto, come ogni anno da Maria De Filippi.