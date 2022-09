Tutto è pronto presso gli studi Elios di Roma per la messa in onda della prima, attesissima puntata di Amici 22. La trasmissione di Maria De Filippi ritornerà a partire da domenica 18 settembre con nuovi allievi che andranno a formare la classe di quest’anno, con la speranza di poter prendere il testimone di Luigi Strangis vincendo l’ambito trofeo alla finale in programma in primavera su Canale 5.

Squadra che vince non si cambia, o quasi, per questa nuova edizione, che vedrà per la 22esima edizione di fila Maria De Filippi alla conduzione con un team di professori nuovo ma non troppo e con un format sempre identico a sé stesso.

Anche quest’anno, come le precedenti edizioni, un gruppo di giovani ballerini e cantanti si sfideranno settimana dopo settimana per poter mantenere il tanto ambito banco all’interno del programma.

Nelle scorse ore il programma ha reso disponibile in forma ufficiale tutte le anticipazioni della prima puntata di Amici 22, già trapelate online grazie ad alcune talpe. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere sul primo speciale di domenica 18 settembre.

Tutte le anticipazioni della puntata di Amici del 18 settembre

I telespettatori assisteranno al ritorno nel cast dei professori di Emanuel Lo, il coreografo e regista che affiancherà nel corpo docenti di ballo Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi saranno invece i prof di canto.

Tantissimi gli ospiti speciali di questa prima puntata: a entrare in studio saranno infatti Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio e Salvatore Esposito.

Ospite musicale d’eccezione sarà il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis, che presenterà il nuovo singolo “Stai bene su tutto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Chi sono i concorrenti di Amici 22?



Le indiscrezioni sui primi nomi che vedremo partecipare alla prima puntata di Amici sono apparse sull’account Amici News. A quanto pare, tra i primi concorrenti ci potrebbero essere 19 alunni, 13 i ragazzi e 6 le ragazze. Non ci resta che aspettare la messa in onda su Canale 5 per saperne di più: l’appuntamento è per domenica 18 settembre alle 14:00.

Il ritorno di Mattia Zenzola

Come già ampiamente confermato, lo sfortunato concorrente che lo scorso anno fu costretto a ritirarsi per un brutto infortunio alla caviglia ha ottenuto automaticamente il banco di latino a questa edizione. La promessa che gli era stata fatta da Todaro, insomma, è stata alla fine mantenuta.