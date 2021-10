Idratare la pelle è sempre importante, a qualsiasi età. Iniziare a prendersene davvero cura già da giovanissime può aiutare a mantenerla elastica e giovane più a lungo. Ma cosa contengono le creme che si possono iniziare ad usare già a 20 anni?

Una volta superato l’intricato periodo della pubertà, bisogna iniziare a pensare di prendersi cura della propria pelle in modo davvero costante per rallentarne l’invecchiamento.

Ci sono creme che sono adatte ad età specifiche per via della presenza maggiore o minore di alcune componenti e, ce ne sono alcune, che si possono iniziare ad usare già a 20 anni, ovviamente dopo una detersione profonda e rigenerante.

Le creme viso da usare a 20 anni

Mantenere la pelle costantemente idratata è fondamentale per mantenerla sana più a lungo: una frase che dovrebbe essere considerata un vero e proprio mantra della bellezza.

La poca idratazione infatti può causare la rottura delle fibre elastiche con la conseguente ed inevitabile comparsa di rughe.

Certamente, prima o poi tutte dovremo arrenderci ai normali inestetismi della pelle causati dal tempo, ma sempre meglio non agevolarne il processo, giusto? Oltre ad utilizzare creme idratanti quindi, non dimenticatevi di bere almeno due litri d’acqua al giorno.

Quelle con protezione solare

Da giovanissime è anche importante scegliere una crema che contenga un buon filtro SPF. Proteggere la pelle del viso dai raggi UV, anche durante le stagioni fredde, non solo in estate e anche in città, non solo al mare, non solo aiuta a rallentare il processo di invecchiamento, ma impedisce la comparsa di antiestetiche macchie solari, o nei casi più gravi, i melanoma cutanei.

Attenzione però a non fare l’errore di sostituire la crema che contiene un filtro solare ad una crema apposita. Proteggersi con gli strumenti giusti è fondamentale!

L’acido ialuronico

L’acido ialuronico, miracoloso ingrediente di molti prodotti di bellezza, viene già naturalmente prodotto dal nostro organismo. Si tratta di un componente molto importante per i tessuti connettivi della pelle e di altri parti del corpo come cartilagine, articolazioni e addirittura occhi.

Le giovanissime quindi, possono già iniziare a scegliere quelle creme che lo hanno come ingrediente base, per mantenerne sempre una produzione costante. Si tratta, dopo tutto, di una semplice ricarica di ciò che già è presente nel nostro corpo.

Quelle che contengono vitamine

Così come l’acido ialuronico, anche le vitamine contribuiscono alla bellezza della pelle in generale ma soprattutto quella del viso. Tra tutte, le più comuni contenute nelle creme che si trovano in commercio sono in particolare le vitamine A, C ed E.

La prima, ovvero il retinolo, favorisce la rigenerazione cutanea e limita la comparsa di rughe e segni del tempo. Inoltre, illumina la pelle, riducendo le discromie. La seconda, quindi l’acido asorbico, ha un elevato potere antiossidante e aiuta a contrastare possibili infiammazioni. La terza, il tocoferolo, oltre ad avere proprietà antiossidanti aiuta a prevenire il melanoma.