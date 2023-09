Crema depilatoria: le più efficaci

Tantissimi i metodi e tecniche di depilazione che rimuovono i peli in eccesso da gambe, braccia, ascelle e anche altre zone del corpo. Per evitare tagli e dolore che solitamente queste pratiche comportano, la situazione adatta è sicuramente la crema depilatoria che agisce in modo delicato ed efficace. Scopriamo come usare questo prodotto in maniera sana.

Crema depilatoria

Per eliminare i peli superflui sono diversi i metodi di depilazione ed epilazione, ma tutti causano dolore. Per coloro che hanno una soglia bassa di dolore, un prodotto come la crema depilatoria è sicuramente la soluzione migliore anche perché si tratta di una soluzione fai da te e molto efficace, oltre che pratica da fare a casa.

Un metodo considerato meno invasivo rispetto alla ceretta, ma molto più pratico del rasoio. All’interno è dotata di una serie di composti che vanno ad agire sulla pelle e quindi sul fusto del pelo andando a indebolirlo. A quel punto, il pelo si elimina passando una spugnetta sulla pelle. Una tecnica indolore ed efficace.

Essendo la crema depilatoria una formulazione molto densa, necessita di applicare uno strato uniforme sulla zona da trattare e dove si vuole rimuovere i peli in eccesso. All’interno della confezione si trova la spatolina che permette di dosare lo strato necessario da applicare. In seguito, basta lasciar agire per un massimo di 10 minuti per poi risciacquare rimuovendo i residui.

Oltre alla classica crema che è possibile rimuovere con una spatolina o una spugnetta, si trovano anche altre formulazioni come il gel che risulta fluido e leggero, maggiormente indicato per il sesso maschile e lo spray per cui basta semplicemente spruzzarlo sulle zone da trattare che possono essere l’inguine, le gambe, ecc.

Crema depilatoria: benefici

Usare per l’epilazione e la rimozione dei peli superflui un prodotto come la crema depilatoria significa apportare una serie di vantaggi a questo procedimento. Prima di tutto, è molto pratica da usare ed è possibile portarla con sé in ogni momento. Non richiede una particolare manualità e si può applicare su diverse zone del corpo.

rispetto ad altri metodi come il rasoio o la ceretta, è assolutamente indolore. A differenza del rasoio, non vi è rischio di andare incontro a tagli o ferite che solitamente avvengono quando si usa questo strumento. Va a indebolire il pelo che ricresce in maniera morbida e fine. I risultati sono maggiormente duraturi nel tempo dal momento che arrivano fino a una settimana circa.

Non ha solo un’azione di rimozione dei peli superflui, ma la crema depilatoria è utile anche perché ha proprietà esfolianti sulla pelle dal momento che elimina le cellule morte rendendo la cute maggiormente morbida e liscia e va a combattere i peli incarniti che sono la causa di vari residui che occludono i pori.

Ci sono poi tipi di creme che è possibile usare anche sotto la doccia in modo da prolungare i tempi di riuscita e i benefici che un prodotto del genere dona alla pelle. Si consiglia di scegliere un prodotto che non sia particolarmente profumato onde evitare che possa irritare la pelle, specie se particolarmente sensibile.

Crema depilatoria: quale ordinare

Qui sotto una classifica con le tre migliori tipologie di crema depilatoria da usare per rimuovere i peli con una descrizione di ognuna scelta dalle consumatrici online.

1)Crema depilatoria spray depilatorio

Uno spray dalla schiuma densa che rimuove i peli in eccesso su gambe, braccia, ascelle e zona bikini. Non causa irritazione o dolore e lascia la pelle morbida e vellutata. Ha un design portatile e non lascia tagli o graffi. Facile da applicare sulla zona trattata.

2)Crema depilatoria pelli sensibili

Una crema indicata per la zona bikini molto facile da usare che non lascia tagli o rossori. Indicata per ogni tipo di pelle. Basta applicarla e lasciare riposare per 15 minuti circa per poi rimuovere. Indolore e molto delicata sulla pelle.

3)Veet crema depilatoria pelli sensibili

Due confezioni di crema Veet indicata per la pelle particolarmente sensibile e delicata. lascia la pelle idratata e liscia fino a un massimo di 7 giorni. Agisce in poco tempo lasciando riposare per un tempo massimo di 10 minuti per poi risciacquare. Un metodo rapido e indolore.

