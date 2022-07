Il Ministero della Salute pubblicherà a breve una circolare con le nuove regole Covid. La variante Omicron 5 presenta un’incubazione e positività più breve che permettono al Governo di muoversi verso una diminuzione dei giorni di isolamento. Nel frattempo, in Italia si è raggiunto il picco dei contagi.

Le regole Covid attuali

Al momento, le regole prevedono che gli individui positivi al virus debbano isolarsi per 7 giorni. Dopo la fine di questo lasso di tempo, si può fare un tampone per terminare la quarantena.

Rimane, inoltre, in vigore la regola dei 21 giorni per cui l’isolamento termina allo scadere di quel periodo indipendentente dall’esito del tampone. Questo è possibile perchè si pensa che passate tre settinane, il soggetto non è più contagioso.

Le nuove regole Covid

La nuova circolare prevede la rimozione dell’obbligo di isolamento di 7 giorni. Si potrà interrompere la quarantena se dopo 48 ore senza sintomi sintomi si risulta negativi ad un tampone. Si parla quindi di “quarantena light” di 5 giorni se si risulta senza sitomi per almeno 48 ore e negativi al test.

Le Regioni hanno chiesto di cambiare la regola dei 21 giorni riducendoli a 10.

Si ipotizza che la soglia verrà spostata a 15.

Resterà valido il principio riguardante i contatti diretti per cui gli individui che hanno avuto un contatto con una persona positiva non saranno obbligati a fare la quarantena. Potranno uscire con la mascherina e dovranno fare un tampone in caso di comparsa di sintomi.