Non solo Netflix: anche il catalogo Sky è sempre più ampio, e offre ai suoi abbonati film e serie tv per tutti i gusti. Dai grandi ritorni delle serie tv di successo, ai nuovi film usciti pochi mesi fa al cinema.

Le novità sono tante, e nelle lunghe liste di titoli potremmo perderci quelli che ci interessano di più. Se non sappiamo cosa vedere, su Sky a Gennaio 2022 avremo l’imbarazzo della scelta. Da Fast & Furious a Dune, fino a Ritorno a Hogwarts per i 20 anni di Harry Potter.

Cosa vedere su Sky a Gennaio 2022: i film

Il catalogo per questo mese è davvero ricco e pieno di film interessanti.

Se a causa della pandemia non siete riusciti ad andare al cinema, non temete: ora saprete cosa vedere su Sky a Gennaio 2022. Fra i titoli annunciati spiccano numerose pellicole uscite nelle sale pochi mesi fa, da guardare ora comodamente sul divano di casa. Dall’8 Gennaio sarà disponibile per tutti gli abbonati Dune, il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve. Protagonista Timothée Chalamet, la storia segue il ragazzo durante le lotte fra le casate nobiliari di una galassia lontana.

Se siete fan di Star Wars preparatevi a questa avventura spaziale che ha ispirato lo stesso George Lucas.

Dal 5 Gennaio invece sarà disponibile Fast & Furious 9, ultimo capitolo della saga cinematografica a motori guidata da Vin Diesel. Tornano i personaggi protagonisti degli altri film, e numerose new entry. Per i più piccoli non mancano i titoli, infatti dal 2 Gennaio è disponibile I Croods 2, il sequel del film di animazione che segue le avventure di una famiglia di cavernicoli. Per chi ha voglia di qualcosa di romantico c’è anche Supernova, nel catalogo di Sky dal 9 Gennaio. Protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci, è sicuramente il film ideale per una serata sul divano con un film sentimentale.

Le serie tv e gli eventi speciali

A Gennaio su Sky vedremo anche il ritorno di diverse serie tv di successo, le cui stagioni erano attese da milioni di spettatori. Prima di tutte Euphoria, la serie tv pluripremiata con protagonista l’attrice del momento, Zendaya. Il primo episodio della seconda stagione andrà in onda il 10 Gennaio: se non ricordate molto della storia, avete ancora il tempo per rivedervi la prima stagione e prepararvi all’arrivo della prossima. Lo stesso vale anche per A discovery of witches, la cui terza stagione andrà in onda su Sky a partire dal 7 Gennaio.

Il 28 Gennaio approda sulla piattaforma anche Christian, serie soprannaturale italiana di 6 puntate con Edoardo Pesce. Per i fan della saga del maghetto più famoso del mondo arriva una vera e propria chicca. Infatti dal 1 Gennaio è disponibile su Sky Harry Potter: Return to Hogwarts, un film evento che celebra i venti anni dall’uscita del primo film della saga al cinema. Al centro dell’evento abbiamo una rimpatriata fra gli attori principali del cast, in cui spicca ovviamente la reunion fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson (i nostri Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger).