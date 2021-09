La fine delle vacanze sarà mitigata da tanto intrattenimento su Netflix. Nuovi film e serie tv, originali e non, che andranno ad arricchire il vasto catalogo della piattaforma streaming. C’è solo l’imbarazzo della scelta su cosa vedere su Netflix a settembre 2021, quindi mettetevi comodi!

Cosa vedere su Netflix a settembre 2021

Si prospetta essere un mese molto avvincente, fra nuove stagioni attesissime e prime visioni inaspettate. Film, documentari, serie tv: come sempre ce n’è per tutti i gusti.

Serie tv originali Netflix

Tutto il pubblico aspetta con ansia i primi 5 episodi dell’ultima stagione della Casa di Carta, in arrivo il 3 settembre. Per il finale vero e proprio della serie di Alex Pina bisognerà invece aspettare dicembre. Sta per concludersi anche un’altra avventura: quella di Lucifer, il diavolo più amato degli ultimi anni.

Con questa sesta stagione disponibile dal 10 settembre la serie giunge al termine. Venerdì 17 settembre è senz’altro di buon auspicio per la terza stagione di Sex Education, che raccoglie sempre più consensi. Ritroviamo dopo un salto temporale di un anno i vecchi protagonisti ma anche nuovi personaggi.

Arriva il 1° settembre anche l’attesissima docu-serie Turning Point, che all’indomani degli attacchi dell’11 settembre racconta del fenomeno terroristico, dalla nascita di Al-Qaeda negli anni ’80 fino alla risposta americana.

Una novità tutta italiana è poi Luna Park, con la prima stagione attesa per il 30 settembre. Lo scenario è la Roma negli anni del Boom Economico, e la storia è incentrata sull’incontro tra due ragazze completamente diverse: la giostraia Nora e la benestante Rosa, che però scopriranno di avere molto in comune.

Altre serie originali da non perdere: Dive Club – Un tuffo nel mistero (3 settembre), On the Verge – Al Limite (7 settembre), Into the Night (8 settembre). Poi ancora Midnight Mass, Blood & Water e Rapinatori – La serie (24 settembre).

Film originali Netflix

Tra le uscite più promettenti c’è senza dubbio Worth, in arrivo il 3 settembre, con un cast che lascia ben sperare. Un avvocato si trova di fronte al compito quasi impossibile di determinare come compensare le famiglie che hanno subito perdite incalcolabili dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001.

Se invece sono gli action movie e thriller ad appassionarvi vale la pena guardare Prey e Kate, entrambi disponibili dal 10 settembre, nonché Intrusion, atteso per il 22 settembre.

Per una commedia sentimentale il titolo più atteso è Eravamo canzoni, che sbarcherà su Netflix il 29 settembre. Ma la vera attenzione è per il documentario Schumacher, film sul leggendario campione di Formula 1 realizzato in collaborazione con la sua famiglia, sulla piattaforma dal 15 settembre.

Altri film in arrivo che meritano attenzione sono Afterlife of the Party (2 settembre), Vinterviker (8 settembre), Confessioni di una ragazza invisibile (22 settembre), Il nido dello storno (22 settembre).

Uscite non originali

Come sempre Netflix va ad arricchire la sua offerta anche con molti titoli non originali. Già dal 1° settembre sono disponibili Piccole Donne, Mangia Prega Ama, Jump, Asterix alle Olimpiadi, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, tutte le stagioni di Chicago Med e Chicago Fire e molti altri ancora. Non resta che scegliere da dove iniziare!