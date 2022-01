Se avete già visto tutto quello che c’era da vedere e ultimamente avete passato il vostro tempo libero a sfogliare le anteprime non temete! Come ogni mese, Netflix aggiunge alcuni titoli al proprio catalogo. Scopriamo allora quali sono i titoli da non perdere per febbraio 2022.

Cosa vedere su Netflix a febbraio 2022

Come dicevamo, anche per febbraio 2022 la piattaforma di streaming nero-rossa è pronta ad accontentare proprio tutti tra nuove uscite e prodotti originali dei generi più disparati. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere quelli più attesi del periodo.

Le serie tv

Il primo febbraio 2022 partiamo subito con un teen drama dalle sfumature mistery molto seguito. Ovviamente stiamo parlando di Riverdale, che arriva alla sua quinta stagione. Il 9 febbraio sarà invece il turno della quarta stagione di Disincanto, la serie animata creata da Matt Groening (padre de I Simpson e Futurama) che racconta le disavventure della regina Bean, del compagno Elfo e del demone Luci. Per Inventing Anna dovremo attendere fino all’11 febbraio.

Sta infatti per debuttare con la prima stagione la serie tv firmata da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Le regole del delitto perfetto, Bridgerton) basata sul caso di Anna Delvey, etichettata come la più grande truffatrice di New York.

Il 14 febbraio esce invece Fedeltà, un titolo che è tutto un programma considerando il debutto proprio il giorno di San Valentino. Si tratta di una serie originale Netflix con produzione tutta italiana tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli e che racconta la storia di una coppia che deve affrontare tutte quelle conseguenze che comporta il tradimento (o presunto tale). Il 18 febbraio sarà il turno di Cuphead! tratta dal videogioco e dall’accattivante stile rétro, racconta le disavventure di Cuphead e del fratello Mugman, due abitanti dell’isola Calamaio che si ritrovano a dover affrontare il villain della situazione: Satanasso. Nella stessa data uscirà anche Uno di noi sta mentendo, serie tv del genere young adult con l’aggiunta di un po’ di mistero tratta dall’omonimo romanzo. La trama? Non vi diciamo di più ma coinvolge cinque liceali che finiscono insieme in punizione e un omicidio misterioso. Vikings: Valhalla, lo spin-off della celebre serie tv Vikings, sta per arrivare su Netflix con la prima stagione. L’uscita ufficiale è prevista per il 25 febbraio 2022.

I film

A partire dal 2 febbraio 2022 sarà disponibile su Netflix anche Il truffatore di Tinder, un docu-film che racconta di un uomo che fingendosi ricco attira donne online per derubarle. Non senza conseguenze però, perché queste ultime sono decise ad avere vendetta.

Il 4 febbraio potremo invece vedere Dalla mia finestra, film spagnolo di genere romantico che si basa sul romanzo di Ariana Godoy. La trama? Raquel, è innamorata di Ares, il vicino di casa con cui però non ha mai avuto l’occasione di parlare e ha in mente un piano per conquistarlo. Il 19 febbraio infine, uscirà un altro prodotto tutto italiano. Si tratta di Non mi uccidere e anche in questo caso si tratta di un teen drama dalle tinte horror ispirato al romanzo di Chiara Palazzolo.