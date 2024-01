Correttore pelle matura: quale scegliere

Il correttore pelle matura, in liquido o stick, permette di migliorare la pelle nascondendo le imperfezioni come rughe od occhiaie.

Intorno a una certa età, la pelle non solo comincia a perdere tono ed elasticità, ma si formano anche i primi segni del tempo. Le occhiaie, le discromie e le macchie si possono coprire con il correttore pelle matura indicato per questi inestetismi da scegliere tra tante tipologie, come mostrato qui sotto.

Correttore per pelle matura

Le occhiaie, le borse, ma anche le discromie sono alcuni degli inestetismi maggiormente temuti e odiati. Spesso compaiono intorno ai 30 anni e oltre. Per camuffare questi piccoli difetti e provare a nasconderli, il correttore pelle matura è la soluzione migliore per riuscire ad avere un incarnato maggiormente luminoso.

Sono da sempre considerati alleati particolarmente preziosi dal momento che illuminano il contorno occhi aiutando a nascondere e a far evidenziare meno le occhiaie o le discromie che si presentano sulla pelle del viso non più giovanissima. In questi casi, per affrontare questi piccoli difetti, è utile optare per un correttore che abbia proprietà idratanti, ma sia coprente.

Quando si pensa a un correttore pelle matura solitamente la prima cosa sono creme e lozioni emollienti e cremose. Con il passare del tempo e man mano che si va avanti con l’età, la pelle subisce meno l’idratazione e quindi la pelle necessita di soluzioni e formule che siano diverse e più adatte per questo tipo di esigenze.

Nel momento in cui si raggiunge l’età di 45-50 anni, ma anche le donne over, il contorno occhi comincia a mostrare i primi segni del tempo che passa apparendo secco. L’incarnato va a peggiorare arrivando a oscurarsi per cui è necessario cercare di camuffare questa zona usando prodotti che siano adeguati ed efficaci come il correttore pelle matura.

Correttore pelle matura: caratteristiche

Al momento della scelta per un correttore pelle matura bisogna anche valutare non solo quale inestetismo si vuole nascondere e camuffare, ma va scelto in base al proprio incarnato e tipo di epidermide. Una tipologia chiara è sicuramente adatta anche perché tende ad armonizzarsi con ogni tipo di pelle e quindi risultare indicata.

Prima di passare a questa fase e applicare questo prodotto di make up, l’idratazione è uno step essenziale. Quindi, bisogna usare un siero o una crema contorno occhi che idrati la pelle del viso in modo poi da prepararla per altri prodotti di make up da applicare. Un correttore second skin che non sia troppo coprente può andare bene soprattutto se le occhiaie non sono troppo pronunciate.

In caso di macchie scure o discromie soprattutto per le donne 50enni, un correttore pelle matura che sia non solo idratante, ma anche maggiormente coprente è adatto per correggere le occhiaie e anche altri segni del tempo. Si possono poi usare tonalità più luminose che aiutano a dare al volto un aspetto radioso e meno spento.

Insieme al correttore pelle matura, anche i prodotti autosettanti che si possono non fissare con la cipria e vanno benissimo anche per un’epidermide eccessivamente secca. I prodotti antimacchia come creme o sieri oppure fondotinta con queste caratteristiche oppure rimpolpanti sono da considerarsi adatti per le pelli non più giovanissime.

