Martedì 12 luglio 2022 andrà in onda su Canale 5 in prima serata (21:23 circa) il film Come un gatto in tangenziale.

La pellicola, uscita nel 2017 e diretta da Riccardo Milani, conta già di un sequel, uscito nel 2021 e dal titolo Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto.

Se volete godere di un po’ di divertimento e di un momento in famiglia, Come un gatto in tangenziale può rivelarsi l’occasione giusta. Della durata di 98 minuti, il film è una commedia adatta alle famiglie e vi farà sorridere sin dall’inizio.

Come un gatto in tangenziale: la trama del film

La pellicola, divertente e spontanea, racconta la storia di Giovanni (Antonio Albanese), di Monica (Paola Cortellesi) e dei rispettivi figli.

Giovanni, un intellettuale super impegnato e profeta dell’integrazione sociale, vive a Roma centro. Monica, ex cassiera, molto diversa da Giovanni in tutto e per tutto, ha a che fare con l’integrazione tutti i giorni, poiché vive in periferia a Roma e sa bene che cosa voglia dire affrontare tale tematica.

Che cosa può unire due persone così differenti l’una dall’altra? L’amore, ma quello che scatta tra i figli.

Infatti, se questi ultimi non avessero deciso di fidanzarsi, molto probabilmente Giovanni e Monica non si sarebbero mai conosciuti, ma a volte il destino lavora di nascosto.

Tuttavia, i due protagonisti, per quanto diversi, hanno un obiettivo comune, l’unico: fare in modo che la relazione dei figli si concluda al più presto. Per raggiungere tale scopo, Giovanni e Monica cominciano a frequentarsi e a conoscersi reciprocamente entrando uno nel mondo dell’altra e viceversa. Inutile dire che avverranno le cose più assurde: Giovanni, abituato a un certo stile di vita e a determinati gusti, si ritroverà a seguire la figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze estive a Coccia di Morto, finirà a Capalbio, in un ambiente per lei motivo di disagio.

Che cosa succederà, però, ai due genitori? Il destino farà il suo gioco e cambierà tutte le carte in tavola.

Il cast di Come un gatto in tangenziale

Il film diretto da Riccardo Milani conta diversi volti noti del cinema italiano. Di seguito i nomi delle attrici e degli attori che ne hanno fatto parte.

Paola Cortellesi (Monica)

Antonio Albanese (Giovanni)

Alice Maselli (Agnese)

Sonia Bergamasco (Luce)

Claudio Amendola (Sergio)

Simoe De Bianchi (Alessio)

Franca Leosini (se stessa)

Alessandra Giudicessa (Sue Ellen)

Luca Angeletti (Giulio)

Antonio D’Ausilio (Francesco)

Valentina Giudicessa (Sue Ellen)

Patrizia Loreti (Lavinia)

Giuditta Cambieri (Sister Costanza)

Giulia Greco (Silvia Think Tank)

Alla Krasovitzkaya (Yolanka)

Nicole Biondi (Donna Think Tank)

Dove vedere Come un gatto in tangenziale

Come un gatto in tangenziale andrà in onda Martedì 12 luglio su Canale 5 alle ore 21:23 circa, ma è disponibile su Amazon Prime Video, su Tim Vision, su NOW tv e su Sky on demand.

Segnate in calendario la data e godetevi una serata in totale serenità con la famiglia o in compagnia degli amici: il film penserà a tutto il resto!