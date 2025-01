Scopri come trasformarti nella Befana più affascinante per l'Epifania con il trucco giusto.

Preparazione del viso per il trucco

Per ottenere un make up da Befana davvero convincente, è fondamentale partire da una pelle ben preparata. Inizia con una pulizia accurata e applica una crema idratante per garantire che il fondotinta si stenda in modo uniforme. Scegli un fondotinta opaco che possa nascondere le imperfezioni e dare un aspetto invecchiato. Stendi il prodotto con movimenti circolari, assicurandoti di coprire bene tutte le aree del viso.

Creare un effetto invecchiato

Una volta che la base è pronta, è il momento di scolpire il viso. Utilizza un fard scuro per accentuare le ombre e dare profondità. Applica il fard sotto gli zigomi, lungo la mascella e ai lati del naso. Per gli occhi, scegli un ombretto scuro da applicare sulle palpebre, sfumandolo per un effetto più drammatico. Non dimenticare di illuminare l’angolo interno dell’occhio con un ombretto chiaro, per dare vita allo sguardo.

Definire lo sguardo e le labbra

Il trucco degli occhi è cruciale per completare il look da Befana. Delinea gli occhi con un eyeliner nero, creando una linea spessa che si allunga verso l’esterno. Se desideri un effetto ancora più intenso, puoi allungare la linea verso l’alto. Applica il mascara e, se vuoi, delle ciglia finte per un tocco drammatico. Per le labbra, opta per un rossetto scuro, magari un rosso intenso o un viola, e utilizza una matita per labbra per definire i contorni. Questo darà un aspetto più curato e affascinante al tuo look.

Accessori e dettagli finali

Non dimenticare di completare il tuo travestimento con gli accessori giusti. Indossa un vestito scuro e largo, magari con un grembiule, e un cappello da Befana un po’ logoro. Porta con te una scopa e un sacco per i dolci da distribuire ai bambini. Infine, per fissare il trucco e garantirne la durata, spruzza un fissatore per trucco e utilizza la cipria per opacizzare il viso. Con questi semplici passaggi, sarai pronta a stupire tutti con il tuo look da Befana!