Prevenzione infezioni fungine in palestra e piscina

Perché le palestre e le piscine sono a rischio

Frequentare palestre e piscine è un’ottima abitudine per mantenere il corpo in forma e in salute. Tuttavia, questi ambienti condivisi possono diventare terreno fertile per infezioni fungine, in particolare per i funghi dermatofiti e lieviti. Questi miceti prosperano in condizioni di umidità e calore, tipiche di spogliatoi, docce e saune. È fondamentale essere consapevoli dei rischi e adottare misure preventive per proteggere la propria salute.

Igiene personale: il primo passo

La prima regola per prevenire le infezioni fungine è mantenere un’igiene personale impeccabile. Dopo ogni allenamento o nuotata, è consigliabile fare una doccia per rimuovere il sudore e l’umidità. Utilizzare detergenti specifici per l’igiene intima, come Intimo attivo Kalibiotic della linea Dermo-cura intimo di Fiocchi di Riso, può fare la differenza. Questo prodotto è formulato per rispettare l’equilibrio del microbiota intimo e preservare l’integrità della barriera cutanea, grazie alla presenza di ingredienti naturali e postbiotici.

Asciugatura e abbigliamento: dettagli da non trascurare

Un altro aspetto cruciale è l’asciugatura. Dopo la doccia, è importante asciugarsi accuratamente, poiché l’umidità favorisce la proliferazione dei funghi. È consigliabile portare con sé asciugamani e ciabatte personali per evitare il contatto diretto con superfici condivise. Inoltre, scegliere indumenti traspiranti e realizzati in tessuti naturali come il cotone aiuta a mantenere la pelle asciutta e ridurre il rischio di infezioni. Evitare abiti troppo stretti è altrettanto importante, poiché possono creare un ambiente caldo e umido.

Detergenti intimi: la scelta giusta

La scelta del detergente intimo è fondamentale per mantenere il pH naturale delle mucose e prevenire infezioni fungine. Oltre a Intimo attivo Kalibiotic, anche Intimo lenitivo Kalibiotic e Intimo Kalibiotic offrono una potente azione protettiva e lenitiva. Questi prodotti sono formulati per rispettare l’equilibrio del microbiota intimo, proteggendo la funzione barriera della pelle in ogni fase della vita della donna. Scegliere il detergente giusto è essenziale per una protezione quotidiana e per lenire le mucose quando necessario.