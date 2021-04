Consigli e trucchi su come realizzare la piega a casa, per avere una chioma in ordine ad ogni occasione.

Come fare la piega a casa

Nessuna voglia o possibilità di andare dal parrucchiere? Niente paura, con semplici trucchi è possibili realizzare una piega perfetta anche a casa.

Gli ingredienti essenziali sono due: fantasia e pazienza.

Molta importanza ce l’hanno anche gli attrezzi giusti. Per una hair routine che si rispetti, non possono mancare un buono shampoo, un balsamo, un termoprottettore, una spazzola rotonda, una piastra e/o un arricciacapelli.

Non a tutti stanno bene gli stessi stylist. La piega è una scelta super personale e deve essere fatta tenendo conto della forma del proprio viso.

Ecco quindi come fare le pieghe più comuni comodamente a casa.

Capelli lisci

La piega liscia è generalmente la più semplice da ottenere, anche se si parte da una chioma folta e riccia. Fondamentale è usare, prima di procedere con la piega, usare un balsamo districante e un termoprotettore. Successivamente si può scegliere lo strumento che si desidera utilizzare: piastra, spazzola rotonda con phon o spazzola rotante. In base all’attrezzo selezionato, si otterrà un effetto diverso. Con la piastra il liscio sarà assoluto, con la spazzola e il phon il liscio sarà meno definito e più voluminoso.

Se si desidera uno stylist extra voluminoso allora lo strumento giusto è la spazzola rotante.

Capelli con boccoli

I metodi per realizzare una piega mossa e con boccoli sono molti. Innanzitutto il più semplice: realizzare delle trecce con i capelli umidi e lasciarli asciugare in questa posizione. In questo modo le onde saranno soprattutto nella parte inferiore della chioma. Altro modo è utilizzare la piastra. Basterà arrotolare la ciocca, partendo dalla radice, attorno alla piastra e lentamente spostarla verso il basso. Un metodo per ottenere invece un boccolo un po’ retrò è quello di usare la spazzola rotonda con il phon. Infine, altro modo molto semplice per ottenere una chioma mossa è quello di utilizzare l’arricciacapelli.

Capelli ricci

Si hanno i capelli lisci ma si desidera provare una piega riccia? La soluzione è nei bigodini. Per applicarli servono solamente un po’ di manualità e del tempo da dedicare all’operazione. Dopo aver lavato i capelli e aver applicato il termoprotettore, aggiungere una spuma arricciante e dividerli a piccole ciocche. Ogni sezione andrà poi arrotolata su un diverso bigodino, da fissare con in ganci del bigodino stesso o con dei becchi d’oca. Procedere quindi con l’asciugatura e lasciarli in posa in base a quanto definiti si vogliono avere i ricci. Si va da un minimo di due ore al massimo di un’intera notte, protetti da una retina.