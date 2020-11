Il balsamo è un prodotto indispensabile per la cura dei propri capelli: li rende più morbidi, setosi e nutrienti. In commercio ne esistono di diverse marche e tipologie, ognuno specifico per un tipo di capello. In più, ricoprono funzioni aggiuntive come rendere i capelli più lisci e districati, ravvivare la lucentezza oppure renderli ancora più morbidi e voluminosi.

Ma se da una parte tutti questi prodotti ci possono fare bene e soddisfare le nostre aspettative, dall’altra, alla lunga, possono danneggiare il nostro capello, a causa di sostanze troppo chimiche. Perché allora non provare a realizzare un balsamo per capelli naturale in casa? Ecco qui di seguito i consigli e le soluzioni fai da te per realizzarlo.

Balsamo per capelli naturale

Oltre al fatto che diversi elementi contenuti nei balsami delle migliore marche sono di dubbia provenienza, ci si mettono anche i prezzi ad aumentare.

Questo è un bel problema, soprattutto se non si vogliono spendere cifre esorbitanti comprando dei prodotti del supermercato. Anche perché non è detto che un prezzo maggiore sia sinonimo di maggior qualità.

Per realizzare un balsamo fatto in casa, invece, servono pochi semplici ingredienti totalmente naturali, facilmente reperibili e non eccessivamente costosi. Alcuni possiamo trovarli tranquillamente al supermercato, altri come degli oli essenziali, magari in erboristeria o in negozi più specializzati.

Vediamo qui di seguito le migliori ricette da realizzare a casa.

Al miele

La prima ricetta che vi proponiamo è a base di miele, l’ideale per nutrire in profondità i capelli. Per creare il composto, sono necessari un cucchiaino di miele, più un uovo e un tuorlo, 3 o 4 cucchiaini di olio di cocco. Va bene anche quello di mandorle dolci o un altro olio vegetale. Bisogna mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo, applicare poi sulle lunghezze.

Lasciare in posa per circa 20-30 minuti e risciacquare.

Alla banana e latte

Perfetto per rendere i capelli più morbidi, lucidi e lisci. Occorrono una banana matura, una tazza di latte e 2 cucchiaini di miele.

Per prima cosa, schiacciare la banana con una forchetta; in una terrina, sciogliere il miele con il latte tiepido e aggiungere la banana. Mescolare tutto per bene e applicare sui capelli asciutti, quindi prima di fare lo shampoo. Lasciare in posa per circa 30 minuti e poi risciacquare con acqua fredda.

All’avocado

Questo balsamo è perfetto per i capelli secchi e sfibrati e aiuta a contrastare l’effetto crespo. Per realizzarlo, servono: mezzo avocado maturo, un cucchiaino di olio di cocco, 3 o 4 cucchiaini di olio essenziale di rosmarino o lavanda. Lavorare per bene l’avocado schiacciandolo fino ad ottenere una sorta di cremina, aggiungere poi gli altri due ingredienti. Mescolare e applicare sulla chioma, lasciando in posa per circa 20 minuti. Risciacquare poi con abbondante acqua.

All’aceto

L’ultimo balsamo che vi proponiamo è a base di aceto: si tratta di una soluzione liquida pensata per rimuovere i residui di trattamenti effettuati sui capelli. Servono 2 tazze d’acqua e mezza tazza di aceto di mele. Mescolare per bene in una terrina e versare direttamente sui capelli. Lasciare agire per circa 20-30 minuti, massaggiando ogni tanto e risciacquare.