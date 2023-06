Le smagliature bianche sui glutei sono delle lacerazioni della pelle che formano delle striature anestetiche sulla pelle. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come eliminare queste smagliature.

Come eliminare le smagliature bianche sui glutei:

Le smagliature bianche sono un inestetismo della pelle che può colpire sia uomini che donne, anche di giovane età. Possono apparire in varie parti del corpo e possono essere di colori diversi, inizialmente infatti sono di colore rosso violaceo, poi diventano bianche. In questo articolo ci soffermeremo sulle smagliature bianche sui glutei. Queste smagliature sono evidente soprattutto durante la stagione estiva perché sono prive di melanina e quindi, con l’abbronzatura, diventa molto difficile riuscire a nasconderle. Ma, perché vengono queste smagliature? Le cause possono essere diverse, come alterazioni ormonali, forte dimagrimento o aumento di peso. Si formano anche a seguito di una lacerazione o frammentazione del tessuto a livello dermico. Quando la smagliatura diventa di colore bianco significa che non riceve più nutrimento. Sui glutei le smagliature bianche vengono soprattutto a causa della distensione meccanica della cute e dell’eccessiva produzione o somministrazione di cortisonici. Anche la gravidanza può portare alla formazione delle smagliature sui glutei. Eliminare le smagliature è sicuramente difficile ma non impossibile. Vediamo insieme alcuni metodi per farlo:

La terapia laser : il metodo più utilizzato in ambito medico per rimuovere le smagliature bianche sui glutei è il laser. Esso consente di ricostruire il pigmento e la struttura della cute dopo la rottura ed è in grado di eliminare le smagliature bianche definitivamente se il problema non è però molto grave.

: il metodo più utilizzato in ambito medico per rimuovere le smagliature bianche sui glutei è il laser. Esso consente di ricostruire il pigmento e la struttura della cute dopo la rottura ed è in grado di eliminare le smagliature bianche definitivamente se il problema non è però molto grave. La radiofrequenza : questa tecnica aiuta a stimolare una maggiore produzione di collagene ed elastina, rimpolpando i tessuti cutanei.

: questa tecnica aiuta a stimolare una maggiore produzione di collagene ed elastina, rimpolpando i tessuti cutanei. La carbossiterapia : vengono fatte delle infiltrazioni di anidride carbonica nei tessuti cutanei, in modo da migliorare il flusso sanguineo e l’ossigenazione della pelle.

: vengono fatte delle infiltrazioni di anidride carbonica nei tessuti cutanei, in modo da migliorare il flusso sanguineo e l’ossigenazione della pelle. La fototerapia: viene stimolata la produzione di elastine e collagene, in modo da ottenere una pelle più tonica e compatta.

Come eliminare le smagliature bianche suo glutei: consigli e trucchetti

Se non si vuole procedere con uno dei metodi elencati precedentemente, è possibile provare a rimuovere le smagliature bianche sui glutei usando ad esempio delle creme idratanti o dell’olio di mandorla, per aiutare la pelle a mantenere la sua elasticità. Mantenendo la pelle idratata si andrà a combattere la lacerazione del tessuto.

Anche l’aloe vera è un ottimo rimedio naturale contro le smagliature bianche, il gel di aloe vera ha nelle sue foglie un principio di cicatrizzazione ed è anche lenitivo. Nel caso delle smagliature bianche però non può risolvere definitivamente il problema.

Le creme possono essere delle ottime alleate contro le smagliature bianche sui glutei, ma difficilmente da sole potranno risolvere il problema. Le smagliature sono l’inestetismo più difficile da risolvere, poiché bisogna fare un grande lavoro di rigenerazione cellulare. Quindi se si abbina la crema o il gel di aloe vera a uno dei trattamenti descritti sopra è possibile riuscire a eliminare le smagliature bianche sui glutei, utilizzando solamente le creme è possibile magari ridurre un pò questo inestetismo ma non si riuscirà a eliminarlo del tutto.