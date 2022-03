Lo dicono gli studi scientifici sulla materia, la bellezza passa anche da un buon riposo e lo sanno anche i vip, capaci di apparire sempre in perfetta forma davanti alle telecamere. Ecco allora quali sono tutti i segreti dei personaggi dello star system più famosi per dormire bene.

Come dormono i vip

Difficile pensare che anche i vip più famosi curino la propria bellezza e la propria salute con piccoli trucchetti alla portata di tutti, eppure in molti casi è proprio così e molti di questi segreti di bellezza riguardano proprio il modo in cui dormono. Ne abbiamo raccolti alcuni per voi.

Sono tantissimi i vip che hanno organizzato una vera e propria routine per addormentarsi, Jennifer Lopez per esempio, ha abbinato uno stile di vita sano e sempre in movimento ad 8 ore di sonno.

Tra le star c’è anche chi non rinuncia al lusso neanche per dormire, come Angelina Jolie, Demi Moore o George Clooney, che dormono su materassi che arrivano anche a costare più di 60mila dollari.

Alcuni famosi poi, condividono tutto con la propria dolce metà, tranne la camera da letto. Coppie, anzi, ex coppie come Tim Burton ed Helena Bonham Carter, Tom Cruise e Katie Holmes, hanno dichiarato di dormire in stanze separate per non essere disturbati da eventuali rumori e movimenti dell’altro.

Una tecnica che, possiamo dirlo, se ha aiutato ad avere un sonno più riposato non ha certamente aiutato il matrimonio.

I rimedi per un sonno perfetto

È vero, alcune abitudini dei vip possono sembrare esagerate e anche troppo lussuose, così come esagerato e lussuoso è spesso anche il loro stile di vita. Impossibile però non notarne un fondo di verità. È importante crearsi una routine in cui bere magari una tisana rilassante prima di andare a dormire ed alzarsi alla stessa ora ogni giorno, spegnendo la sveglia nel weekend per permetterci di riposare un po’ di più e svegliarci naturalmente.

È altrettanto importante allontanarsi da ogni tipo di device elettronico prima di dormire sia per proteggere pelle e occhi dalla luce blu sia per non farsi prendere dall’ansia a causa delle notizie che leggiamo sui social o sui siti di informazione. No, il fatto che usiate lo smartphone come sveglia non vale. Esistono ancora quelle “analogiche”.

Per quanto riguarda il materasso invece, è vero che uno bono può agevolare un sonno migliore, ma è anche vero che non è necessario spendere un capitale. Si può infatti aggiungere un coprimaterasso imbottito per una piacevole sensazione di morbidezza e rifare sempre il letto. Andare a dormire nel disordine infatti potrebbe disturbare il sonno.

Il sonno di bellezza

Avete mai sentito parlare di “sonno di bellezza”? Alcuni esperti di beauty e benessere chiamano così il sonno riposante, perché durante la notte il nostro organismo libera alcuni elementi che conosciamo proprio per essere nostri alleati per un aspetto giovane più a lungo.

Durante il sonno infatti, il nostro organismo libera la melatonina, un ormone che non è utile solo a regolare il ritmo sonno-veglia, ma è anche in grado, tra le altre cose, di stimolare le attività degli agenti antiossidanti naturali della pelle. Proprio per questo si consiglia di utilizzare alcuni prodotti beauty durante la notte, perché l’attività del nostro organismo può facilitare il loro assorbimento e agevolare la loro azione.