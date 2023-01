Lo stress, l’ansia, ma anche alcune problematiche all’interno della coppia possono far vacillare il sesso con il desiderio femminile che tende a rimanere spento. Per aumentare la libido femminile e concedersi notti folli sotto le lenzuola, sono diverse le soluzioni e metodi naturali che si possono adottare. Vediamo quali sono e come fare.

Come aumentare la libido femminile

Con il termine libido si fa riferimento, non solo al desiderio di piacere, ma all’appagamento sessuale che vive la donna all’interno della relazione. Alcune volte può essere che si vada incontro a un calo e, quindi, il rapporto, la relazione di coppia tende a risentirne. Per aumentare la libido femminile bisogna capire come fare e anche le cause.

Ogni donna ha i suoi desideri, le sue fantasie e i suoi bisogni di cui a volte si vergogna a parlarne. Il desiderio femminile può dipendere da una serie di fattori e di cause scatenanti che rischiano di compromettere il rapporto non permettendo di viverlo nel modo migliore. Alcuni motivi come i cambiamenti ormonali che si vivono durante la menopausa o nella fase post partum possono dare adito a queste mancanze.

Uno stile di vita non particolarmente sano dovuto alla mancanza di sonno insieme a una alimentazione scorretta sicuramente influiscono sul rapporto e sul calo della libido. L’abuso di alcool condiziona il proprio umore, ma anche le prestazioni sessuali. Per aumentare la libido femminile è necessario provare a parlarne con qualcuno in modo da capire cosa succede.

Lo stress sul lavoro, ma anche alcune passate esperienze tendono ad addormentare il desideio e la voglia di fare l’amore. I problemi all’interno della coppia, non sentire e vivere l’intimità come agli inizi del rapporto, hanno delle ripercussioni e problematiche in tal senso.

Come aumentare la libido femminile: consigli

A prescindere che si tratti di motivi di natura fisica oppure psicologica, è necessario dare una svolta al proprio rapporto e cercare di capire come aumentare la libido femminile in modo da avere nuovamente il desiderio di vivere il partner sessualmente. Parlare con un professionista del settore di ciò che affligge, condividerlo è sicuramente un primo passo per affrontarlo.

Provare a conoscersi fisicamente attraverso una pratica come la masturbazione permette di capire cosa piace davvero e quali sono gli stimoli giusti per trovare quel patos che in questo momento, si è spento. Si può anche lasciare spazio all’immaginazione magari usando dei piccoli aiuti come i sex toys che possono stimolare il desiderio.

Se lo stress e l’ansia sono tra le cause della perdita di libido, si può provare ad allontanarli magari praticando delle sessioni di yoga e meditazione che aiutano a cacciare i pensieri negativi. Alcune tecniche di rilassamento sono un aiuto importante per concentrarsi sui propri bisogni e, di conseguenza, anche su quelli del partner.

Ci sono anche degli integratori per aumentare la libido che si possono assumere perché ricchi di vitamine come Femmax, una soluzione naturale che stimola il desiderio. In alternativa, sempre su consiglio di un esperto, si possono assumere i cosiddetti super food, ovvero alimenti che aiutano a migliorare la libido come l’ostrica e i peperoncini.

Come aumentare la libido femminile: viagra rosa

Per aumentare in modo sano e naturale la libido femminile, vi sono prodotti e soluzioni validi. In commercio, vi è il viagra rosa, un prodotto che è considerato l’equivalente del viagra blu usato dal sesso maschile. Questa soluzione che risponde al nome di Femmax è un aiuto per tutte quelle donne che hanno difficoltà in camera da letto.

Un rimedio efficace come dimostrano sia gli esperti del settore, ma anche le consumatrici come si evince dalle recensioni sul sito ufficiale. Un integratore in compresse che ha gli stessi benefici del viagra blu per gli uomini, aiutando a stimolare i recettori femminili in modo da essere pronte per l’atto sessuale.

I risultati sono assolutamente testati e certi, oltre che affidabili poiché Femmax permette di garantire maggiore energia e voglia, dona gli stimoli giusti, aumenta il desiderio. Con l’assunzione di questo prodotto, si hanno orgasmi prolungati e vari, con un aumento del buonumore e l’energia che raggiunge picchi importanti.

Il motivo per cui funziona così bene è perché al suo interno non ci sono ingredienti nocivi e dannosi, infatti si compone di elementi naturali. Questo integratore non ha effetti collaterali dal momento che si basa su ginger che stimola gli organi sessuali, tè e Muira Pauma, una erba che è considerata un potente afrodisiaco poiché agisce sugli ormoni sessuali della donna.

Si consiglia di assumere una sola compressa poco prima dell’atto sessuale, anche se la posologia può variare a seconda del bisogno e delle esigenze di ogni donna.

Per ordinare Femmax, che non si trova nei negozi o Internet perché esclusivo e originale, basta cliccare qui per la pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo usufruendo così della promozione di una confezione a 39€ con la possibilità di vagliare altre offerte. Il pagamento è accettabile nelle forme più idonee, come Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

