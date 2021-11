Come attivare la libido femminile in inverno

Fare l’amore con il proprio partner è un momento intimo e speciale all’interno di una coppia. In alcuni momenti, però, capitano delle situazioni dove non sempre si sente il bisogno di vivere il partner per cui alcune donne possono sperimentare un calo della libido femminile soprattutto durante l’inverno. Ecco i giusti consigli per attivarla.

Come attivare la libido in inverno

La mancanza di libido femminile, quindi del desiderio sessuale, può colpire in qualsiasi momento e in inverno tende a intensificarsi maggiormente, perché complice anche lo stress, la corsa sfrenata per andare da un posto all’altro, porta a non vivere il partner positivamente dal punto di vista sessuale per cui la relazione a letto tende a risentirne.

In base ad alcuni studi e ricerche che sono state effettuate, sembra che uomini e donne preferiscano il periodo invernale per fare l’amore, complice anche il freddo e la voglia di stare vicino, magari sotto le coperte. Succede anche l’opposto con l’inverno che è la tomba dell’amore con molte donne che vanno in letargo subendo un calo del desiderio che risulta preoccupante e deleterio per la coppia.

Con le ore di luce che si riducono, dal momento che già verso le 17 comincia a essere buio arrivando anche a condizionare l’umore che diventa più tetro, la voglia di vivere fisicamente il partner e di fare l’amore con lui tende a risentirne. Per attivare la libido femminile, ci sono dei metodi che possono aiutare ed è necessario anche un piccolo sforzo personale per accendere nuovamente il desiderio.

Passare più tempo possibile insieme al partner, magari anche facendo sport insieme o dedicandosi a qualche passeggiata sotto la neve o la pioggia, non solo fa bene alla linea, ma permette anche di riequilibrare i bioritmi del corpo in modo da ottenere un benessere completo sotto tutti i punti di vista.

Come attivare la libido: consigli

Quando arriva la stagione fredda, l’eros tende a scemare e la donna va incontro a un calo della libido femminile. Per evitare che gli ormoni vadano in letargo, è possibile seguire alcuni utili consigli che possono aiutare ad attivarla in modo naturale e salutare. È possibile approfittare di questo momento per avvicinarsi maggiormente al partner magari iscrivendosi a un corso di ballo, come il tango che, essendo molto sensuale, risveglia la passione.

Un altro metodo molto utile ed efficace è aggiungere del pepe, quindi delle spezie che, non solo insaporiscono i piatti, ma mettono anche in gioco passioni e desideri che sono addormentati. Il peperoncino, il curry rendono bollente una serata, mentre una tisana a base di zenzero è considerato un ottimo viagra naturale che risveglia i sensi.

Provare a fare un massaggio al proprio partner funziona dal momento che ha ottime proprietà. Toccare il corpo del partner, magari nei punti maggiormente erogeni e sensibili, stimolandolo con oli essenziali e profumazioni, sono un ottimo preliminare per la buona riuscita del rapporto sotto le lenzuola.

Per quanto riguarda l’alimentazione, ci sono dei cibi soprattutto ricchi di zinco che stimolano la libido femminile e tra questi, una cena a base di ostriche, spinaci e carne di manzo è il contorno perfetto, così come l’uso di Femmax, il viagra femminile che ha ottimi benefici per le prestazioni sessuali.

Come attivare la libido: viagra rosa

Per attivare la libido femminile, oltre ai consigli appena menzionati, si può pensare a un buon prodotto pensato per il benessere della donna. Fino a ora, sono diversi i prodotti come il viagra blu per gli uomini, ma sul mercato è possibile anche trovare una soluzione per la donna e i problemi in camera da letto. Si tratta di Femmax, il viagra rosa in compresse.

Una soluzione che consigliano anche gli stessi esperti del settore dal momento che è un integratore in compresse progettato per la donna e le sue insoddisfazioni sessuali. Risponde alle esigenze di ogni donna migliorando il benessere sia fisico che emotivo, in modo che le prestazioni a letto siano intense per entrambi i partner.

Grazie a Femmax, si ha maggiore desiderio e voglia di fare l’amore, migliora l’umore e gli orgasmi risultano essere maggiormente intensi e prolungati. Dona armonia, raggiungendo il massimo del piacere sessuale per la felicità del partner.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non ha controindicazioni o effetti collaterali proprio perché Femmax si compone di elementi naturali, come il tè, la Muira Pauma, una erba di origine amazzonica che è un potente afrodisiaco e il ginseng, noto perché stimola il desiderio e di conseguenza la libido femminile. Si consiglia di assumerne una compressa prima del rapporto, ma la posologia tende a variare da un soggetto all’altro.

Femmax, essendo esclusivo e originale, si ordina soltanto nei negozi fisici e siti di e-commerce, collegando al sito ufficiale del prodotto, riempiendo il modulo per approfittare della promozione di una confezione a 39€, ma ci sono anche altre offerte a seconda delle necessità. Il pagamento avviene con la carta di credito, Paypal o anche in contanti al corriere non appena giunge a casa per la consegna.