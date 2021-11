Ormai manca meno di un mese all’arrivo della festa più amata dell’anno, ma siamo davvero sicuri di aver programmato tutto? Fra regali, cene e magari anche spostamenti sono tante le cose di cui dobbiamo ricordarci: basta una svista e il Natale perfetto può trasformarsi in un disastro.

Niente paura; se avete mille pensieri per la testa e non sapete da dove partire, ecco 3 macro consigli che vi spiegheranno come arrivare preparati al Natale senza perdere la calma nel frattempo.

Come arrivare preparati al Natale: le spese per i regali

Siamo sinceri, il Natale può diventare una fonte di perenne ansia per chi fatica a ricordarsi tutte le cose che ci sono da fare. In realtà non ci vuole molto per capire come arrivare preparati, bastano pochi e semplici accorgimenti che ci aiuteranno davvero tanto.

Prima di tutto bisogna pensare ai regali: la chiave è non ridursi all’ultimo minuto. Sicuramente vi sarà capitato, mentre state facendo shopping, di vedere qualcosa che attira la vostra attenzione e che vi fa pensare: questo potrebbe piacere a…

Bene, se sapete che un determinato articolo potrebbe essere un buon regalo per un amico o un parente, approfittatene. Fate una foto all’oggetto in questione, salvatelo in una wishlist su Amazon o meglio ancora: acquistatelo subito.

Ne sarete contenti una volta arrivati a Dicembre con tutti i regali già pronti. In ogni caso è fondamentale decidere con anticipo a quante persone dovremo fare un regalo di Natale, per regolarci con le nostre spese. E non dimenticate i bigliettini, che aggiungono sempre un tocco di affetto e intimità.

Gli addobbi

Ovviamente c’è anche chi vuole sperimentare tutta l’atmosfera natalizia anche in casa. Se siete una di queste persone, sicuramente per voi sarà importante allestire l’albero e magari anche il presepe. La tradizione vuole che l’albero di Natale, ma soprattutto il presepe, si prepari a partire dall’8 Dicembre in quanto giorno dell’Immacolata Concezione. Non si tratta certo di una regola fissa, per cui se sapete che i giorni precedenti al 25 Dicembre saranno molto movimentati e non avrete tempo, è meglio sfruttare anche il tempo libero a disposizione prima dell’8 Dicembre.

A Natale sono immancabili anche le tipiche luminarie da balcone: luci natalizie, cascate brillanti e a volte qualche pupazzo di Babbo Natale con la sua scaletta. In questo caso l’importante è non strafare: ricordiamoci che dobbiamo allestire la nostra cosa per celebrare una festa, e non renderla una discoteca. Anche in questo caso è meglio giocare d’anticipo, ma non troppo però. Meglio evitare le luci natalizie sui balconi a Settembre.

L’organizzazione per i tuoi eventi

Eccoci infine al punto più importante per assicurarci di arrivare preparati al Natale, nello specifico al pranzo. In questo caso l’organizzazione dell’evento dipende soprattutto dal contesto: quest’anno sareste ospiti a casa di qualcun altro o dovrete ospitare voi? Nel primo caso non dovete fare molto; basta preparare un regalo adeguato per chi vi ospiterà e nel caso preparare una pietanza o un dolce come segno di gratitudine. Nel caso in cui gli ospiti vengano a casa vostra, bisogna prestare attenzione a molti altri dettagli.

Ricordate di preparavi per tempo, per sapere con un certo anticipo quante persone dovrete ospitare, chi verrà, e se ci saranno dei bambini. Questo vi permetterà di scegliere con anticipo le pietanze da preparare, le porzioni necessarie e le preferenze degli invitati. In ogni caso, è importante ricordare che il Natale è un’occasione per stare insieme, e la compagnia degli altri vale più di qualsiasi altra preparazione.