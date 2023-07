I sandali alla schiava con tacco sono un vero e proprio must have della stagione estiva. Ma, come abbinarli al meglio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come abbinare i tacchi alla schiava

L’estate è ormai arrivata e tra i tipi di calzature preferiti da noi donne ci sono gli intramontabili sandali alla schiava. I sandali alla schiava sono dei sandali con tacco, o anche senza, dotati di cinturini e cinghie che possono arrivare o alla caviglia, o al polpaccio o anche fino al ginocchio. La loro origine arriva da molto lontano, ovvero dall’antica Roma. Erano infatti i calzari indossati dai gladiatori, infatti vengono anche chiamati Gladiator, e in epoca contemporanea si sono trasformati in una calzatura femminile e sexy. Non sono certamente tra i tipi di scarpa più facili da indossare e da abbinare, ma con qualche consiglio possono diventare uno dei nostri migliori alleati in questione di stile. Se si decide ad esempio di optare per un sandalo alla schiava con tacco che arriva fino al ginocchio è bene indossare qualcosa di corto, come una minigonna, un paio di shorts o un vestito mini, affinché la gamba sia scoperta e tutto il sandalo in questione sia ben visibile. Se invece si opta per un sandalo alla schiava con tacco che arriva alla caviglia vanno benissimo anche i pantaloni. Ma vediamo ora insieme qualche consiglio di stile per abbinare questo particolare tipo di scarpa al meglio.

Come abbinare i tacchi alla schiava: consigli di stile

Avete deciso di comprare un sandalo alla schiava con tacco oppure ne avete uno ormai nascosto nell’armadio e non sapete proprio come abbinarlo siete nel posto giusto. Adesso vedremo insieme alcuni consigli di stile per abbinare questo tipo di scarpa al meglio:

Con una gonna: se avete un paio di sandali alla schiava con tacco che arrivano fino al ginocchio o fino al polpaccio, l’ideale è indossarli con qualcosa di non troppo lungo in modo che tutta la scarpa sia ben visibile e possa regalarvi quel tocco di stile in più. A seconda del colore della scarpa che avete scelto potete abbinare la gonna, se avete ad esempio una scarpa di colore nero potete davvero sbizzarrirvi, ogni colore infatti va benissimo. Lasciando tutta la scarpa ben visibile e abbinando l’accessorio giusto, come una borsa elegante, il vostro outfit sarà davvero super chic per una serata speciale.

Con un vestito: l’abbinamento migliore con i sandali alla schiava con tacco è con un vestito. Come detto precedentemente è fondamentale che il vestito non copra i lacci dei sandali alla schiava, quindi, a seconda di dove arrivano i lacci, si può scegliere se indossare un vestito corto o midi.

Con i pantaloni: i tacchi alla schiava si possono abbinare bene anche con un paio di jeans o di pantaloni, l’importante è che il laccio del sandalo arrivi fino alla caviglia, in modo che i pantaloni non li coprano.

Come abbiamo visto ci sono davvero tanti modi per abbinare i tacchi alla schiava, basta solo trovare quello perfetto per noi.