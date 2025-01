Il duo Coma Cose e il loro nuovo brano Cuoricini

I Coma Cose, il duo musicale che ha conquistato il cuore del pubblico italiano, torna sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il loro nuovo brano Cuoricini. Questo pezzo, che si preannuncia come uno dei più emozionanti della kermesse, affronta il tema dell’amore in tutte le sue sfumature, portando con sé una narrazione che riflette la vita quotidiana delle coppie moderne. La canzone è stata scritta da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con musiche di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e lo stesso Zanardelli.

Un amore tra favola e realtà

Cuoricini è descritto dagli artisti come una “favola distopica della contemporaneità”, un modo per esplorare le dinamiche di coppia che spesso si intrecciano con la routine quotidiana. La canzone non si limita a raccontare momenti felici, ma abbraccia anche le difficoltà e le sfide che ogni relazione deve affrontare. I Coma Cose, che si sono uniti in matrimonio nel 2024 dopo dieci anni di amore, riescono a trasmettere un messaggio profondo e autentico, rendendo il brano un inno alla vita di coppia, con tutte le sue complessità.

Il percorso artistico dei Coma Cose

Dal loro esordio nel 2016, i Coma Cose hanno saputo ritagliarsi un posto speciale nel panorama musicale italiano. Con il loro stile unico e la loro poetica cantautorale, hanno pubblicato diversi album e singoli di successo, come Fiamme negli occhi e Malavita, che hanno ottenuto riconoscimenti sia dal pubblico che dalla critica. La loro partecipazione al Festival di Sanremo non è nuova: nel 2021 hanno già fatto parlare di sé con il brano che ha vinto il doppio disco di platino. Ogni loro esibizione è un evento atteso, e il ritorno a Sanremo con Cuoricini rappresenta un ulteriore passo nel loro straordinario viaggio musicale.

Un messaggio di speranza e autenticità

Cuoricini non è solo una canzone, ma un messaggio di speranza e autenticità. I Coma Cose riescono a catturare l’essenza dell’amore moderno, fatto di alti e bassi, di momenti di gioia e di sfide da affrontare insieme. La loro musica invita a riflettere sulla bellezza della quotidianità e sull’importanza di affrontare le difficoltà con il partner al proprio fianco. Con il loro stile inconfondibile e la loro capacità di raccontare storie, i Coma Cose continuano a incantare il pubblico, confermandosi come uno dei duo più amati della scena musicale italiana.