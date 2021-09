Collane in pietre dure, le tendenze di fine estate

Ci sono gioielli davvero meravigliosi, adatti però a poche occasioni e gioielli invece che possono essere potati nella vita di tutti i giorni. Come le coloratissime collane in pietre dure, ideali per chi non è ancora pronto a dire addio all’estate e anche per chi non vuole rinunciare a dare un tocco di colore al proprio look.

Abbiamo selezionato per voi alcuni modelli davvero bellissimi di cui, siamo sicuri, vi innamorerete.

Collane in pietre dure

Le collane in pietre dure sono un’idea regalo perfetta da fare a noi stesse o a chi vogliamo bene. Ci sono tanti modi per sceglierle: possiamo farlo in base al segno zodiacale, seguendo le regole dell’armocromia oppure semplicemente assecondando i nostri gusti o quelli della persona a cui vogliamo regalarle.

Alcuni brand hanno preso pietre come il turchese, il corallo, il quarzo o l’ametista e le hanno messe l’una in fila all’altra, creando dei piccoli capolavori della gioielleria. Scopriamo quali sono i più belli.

Collane in pietre dure: le tinte pastello

Tra le tendenze della primavera estate 2021 non sono mancate anche le meravigliose tinte pastello che ritroviamo anche nella Paradise Collection di Marco Bicego con questa collana a cravattino in pietre dure e dai colori delicati.

Appesi alla finissima catenina in oro giallo si alterna un vero e proprio trionfo di pietre come l’ametista, il topazio sky, lolite, quarzo giallo e rosa, lemon citrine e ancora tomalina rosa e verde, peridoto e rodolite. La chiusura è invece impreziosita dai diamanti.

La proposta di Ippolita segue lo stile di quella di Marco Bicego, ma con alcune sostanziali differenze. Incastonate in un anellino dorato a sua volta agganciato alla catenina dello stesso materiale, si alternano pietre di diverse dimensioni di ametista, topazio, madreperla, tomalina, turchese e quarzo. La vestibilità della collana è regolabile, ma è disponibile anche in diverse lunghezze.

Collane in pietre dure: quelle dai colori accesi

Se sentite ancora le vibrazioni dell’estate e non avete intenzione di rinunciarci anche nelle altre stagioni, le collane in pietre dure dai colori accesi potrebbero fare al caso vostro. Come quella di Harwell Godfrey, che ha uno stile nettamente diverso rispetto alle prime due: giada, quarzo, occhio di tigre, corallo, malachite e turchese unite dalla catenina in oro 18 carati per un fantastico effetto rainbow. Un’altra particolarità di questa collana è poi nella chiusura, a cui si può aggiungere un ciondolo.

A proposito di estate, Jaquie Aiche abbina i turchesi ad un ciondolo di acquamarina e diamanti. Un perfetto rimando al mare e ai suoi incantevoli colori, da avere al collo tutto l’anno.

Collane in pietre dure: i punti luce

Tra la collezione Tesori di Morellato si trova anche questo bellissimo punto luce. Anche in questo caso si tratta di un’acquamarina circondata da una corona di piccoli brillanti ma è solitaria, appesa ad una catenina d’argento. Tanto semplice quanto d’effetto.

La collezione Nudo gelè di Pomellato comprende orecchini, anelli, bracciali e collane tra cui quella in oro rosa con pendente turchese. In questa selezione tutta da scoprire, sono disponibili anche altri metalli preziosi e altre pietre.