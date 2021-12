Idee per i regali di Natale: i cofanetti Miamo

Il Natale si avvicina e molti di noi avvertono già l’ansia (e anche la gioia sotto sotto) della fatidica corsa ai regali. Ogni anno è sempre la solita storia: ripetiamo a noi stessi che l’anno successivo non ci ridurremo all’ultimo e invece nuovamente siamo lì, pronti a smentire noi stessi e finire in coda, bloccati nel traffico e in fila ai negozi il 24 dicembre pomeriggio.

Per non ridurci all’ultimo ed evitare quella stressante sensazione di non fare in tempo a fare tutto, quest’anno la soluzione ideale la possiamo trovare anche nelle farmacie online, grazie ai cofanetti di Natale Miamo.

Cos’è Miamo?

Per i pochi che non conoscessero Miamo, ecco alcune informazioni preziose. Miamo è un’azienda di cosmetici fondata nel 2011 da due farmaciste che avevano a cuore l’idea di coniugare la tradizione e l’innovazione grazie all’esperienza nei laboratori chimici italiani e alle più moderne ricerche in campo scientifico statunitensi.

Tutti i prodotti Miamo utilizzano esclusivamente ingredienti e principi attivi delle migliori materie prime, e sono selezionati con cura. I protocolli Miamo brevettati e sicuri, sono tassivamente sottoposti a test dermatologici, strumentali e clinici e per il nickel. Miamo mette in primo piano la salute della pelle per evitare possibili allergie o intolleranze.

Quali sono i cofanetti Natale Miamo?

I cofanetti di Natale targati Miamo sono pensati per ogni tipo di pelle, anche le più sensibili. Inoltre, ogni cofanetto avrà in regalo una deliziosa e profumata candela ideale per illuminare il tuo Natale e abbellire la tavola durante le feste. Scopriamoli tutti nel dettaglio!

Miamo Cofanetto Hydra Intense: azione idratante viso

Per chi vuole sempre avere un viso idratato questo cofanetto è l’ideale. La crema viso ad azione antirughe, idrata a fondo la pelle senza ingrassarla, ma contribuisce a rendere la pelle più elastica e pronta per il trucco. Formulata con acido ialuronico, è di rapido assorbimento, idrata a fondo tutte le tipologie di pelle anche quelle miste.

In più nel cofanetto troverete anche il siero all’acido ialuronico (Miamo Longevity Plus Hyaluronic Acid L.H Serum) indicato per favorire l’idratazione della pelle lasciandola morbida e vellutata.

In più il Miamo Longevity Plus Essential Lipid Serum, formulato con lipidi naturali, è indicato per le pelli più sensibili e secche e protegge la cute agendo come una barriera contro gli agenti esterni.

Miamo Cofanetto Timeless per il contorno occhi

Per chi invece lotta ogni giorno contro borse e occhiaie, questo cofanetto di Miamo è la soluzione perfetta. Con roteine della Soia purificate, Peptidi di Riso e Proteine di Lievito, oltre alla sua azione antirughe, favorisce il microcircolo della zona perioculare: lo sguardo sarà più fresco e riposato.

In più, con questo cofanetto avrete anche il Miamo Longevity Plus Essential Lipid Serum per idratare le zone del contorno occhi, e il Miamo Age Reverse Masque, la maschera crema ad azione antietà globale. Questa maschera aiuta a produrre antiossidanti in modo di favorire la rigenerazione cutanea: la pelle appare più giovane e luminosa.

Effetto botox con il Cofanetto Miamo Fill&Lift

Questo cofanetto è pensato per tutte quelle donne che vogliono distendere le rughe in modo naturale. Infatti, Il siero Miamo Multi Peptide 20% Lifting Serum aiuta la pelle ad essere più liscia e levigata, appiana le rughe con un’azione botox inibendo il meccanismo della contrazione muscolare.

In più, con questo cofanetto troverete anche il Miamo Collagen Boost Intense Serum, in grado di combattere la perdita del tono della pelle e di rimpolpare l’ovale del viso.