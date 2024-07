A che ora esce in streaming “Cobra Kai 6″? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cobra Kai 6: a che ora esce

“Cobra Kai” è una serie televisiva statunitense creata da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz, nonché sequel e spin-off del film “The Karate Kid“. Per i tanti fan di questa serie tv, i primi 5 episodi di “Cobra Kai 6″ sono disponibili in streaming su Netflix a partire da oggi, 18 luglio 2024, dalle ore 9.00 del mattino in tutti i Paesi in cui è attivo il servizi. Vi ricordo che per poter vedere questa serie tv è necessario essere in possesso di un abbonamento a Netflix, se ancora non lo avete tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere uno tra i piani disponibili, da quello più economico a quello premium.

Cobra Kai 6: la trama della serie tv

Come abbiamo appena visto, da oggi, 18 luglio 2024, sono disponibili i primi cinque episodi della prima parte di “Cobra Kai 6″ su Netflix. Ma, cosa dobbiamo aspettarci da questa sesta stagione? Vediamo adesso insieme la trama. La sesta stagione dello spin-off di “The Karate Kid” comincia col dojo Cobra Kai che è stato chiuso a seguito dell’arresto di Tony Silver e grazie alla testimonianza di Pastinaca. In questa stagione i sensei Daniel La Russo, Johnny Lawrence, Chozen Toguchi e il loro allievi dovranno capire come fare per poter gareggiare nel torneo di karate più prestigioso al mondo. Saranno alle prese con duri allenamenti, e alcune liti che scoppieranno metteranno alla prova diversi rapporti. Inoltre, i segreti del Maestro Myagi stanno per venire a galla. Ma ecco cosa avevano detto i creatori della serie lo scorso anno, con una lettera indirizzata a tutti i fan di “Cobra Kai”: “imparare a conoscere nuovamente il mondo con l’universo di Karate Kid è stato il nostro umile onore. Ci ha permesso di diventare sensei, espandendo le trame e dando vita a una nuova generazione di sfavoriti. Il nostro obiettivo dal primo giorno Cobra Kai è stato quello di terminarlo alle nostre condizioni, lasciando la Valley come e dove abbiamo sempre immaginato. Anche se questo potrebbe essere un giorno agrodolce per il fandom, il Myagiverse non è mai stato così forte. Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con te in futuro perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai.”

Cobra Kai 6: il cast

Per quanto riguarda il cast di “Cobra Kai 6“, troviamo, nei panni di Daniel La Russo l’attore e regista statunitense Ralph Macchio, mentre nei panni di Johnny Lawrence troviamo invece l’attore di origini ceche William Zabka. Chozen Toguchi è interpretato dall’attore Yuji Okumoto, mentre Miguel Diaz è interpretato da Xolo Mariduena. A vestire i panni di Samantha La Russo troviamo l’attrice Mary Mouser, mentre nei panni di Robbie Keene c’è l’attore Tanner Buchanan. Nel cast anche Jacob Bertrand, Peyton List, Gianni DeCenzo, Martin Kove e Courtney Henggeler. Non resta quindi che andare su Netflix per vedere i primi 5 episodi di “Cobra Kai 6“.