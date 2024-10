Che cos’è il CNMI Sustainable Fashion Awards? Perché è importante? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

CNMI Sustainable Fashion Awards 2024: cos’è?

Domenica 22 settembre 2024, al Teatro la Scala di Milano, si sono svolti i CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, a chiudere anche la Settimana delle Moda nella città meneghina. L’evento è stato organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC ed è un evento dedicato alla moda sostenibile. Ogni anno infatti vengono premiate le eccellenze e le grandi personalità del mondo della moda che si sono distinte per il loro contributo per un mondo più green. Sono stati consegnati in tutto 10 premi, premi che mirano a valorizzare temi quali l’artigianato, il capitale umano, l’inclusività e l’impatto ambientale e sociale.

CNMI Sustainable Fashion Awards 2024: perché è importante?

Come abbiamo appena visto, si è svolta il 22 settembre al Teatro la Scala di Milano la premiazione dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, evento dedicato alla moda sostenibile. Questo evento è molto importante proprio perché il tema della sostenibilità è importante, anche nella moda, acquistare infatti capi sostenibile fa bene all’ambiente e quindi al pianeta. Ma cosa si intende esattamente con moda sostenibile? Si intende quella moda che rispetta l’ambiente e la società in tutte le sue fasi, ovvero dalla concezione alla produzione, passando per la distribuzione e la vendita. La moda sostenibile lavora quindi con materiali meno inquinanti e spesso riciclati, per evitare lo spreco. Secondo le ultime ricerche pare proprio che tra le persone ci sia una maggiore attenzione verso la sostenibilità anche nel settore della moda. Ben il 52 % degli italiani afferma di stare molto più attento negli acquisti rispetto al passato. Solamente il 7 % invece ha detto che non considera l’impatto ambientale come fattore importante quando fa shopping. Ma perché la moda sostenibili è così importante? Vediamolo insieme:

Un minor impatto per l’ambiente;

Materie prime meno inquinanti: con la moda sostenibile si utilizzano materie prime meno inquinanti, ricorrendo ad esempio a fibre sintetiche o riciclate;

con la moda sostenibile si utilizzano materie prime meno inquinanti, ricorrendo ad esempio a fibre sintetiche o riciclate; Migliori condizioni di lavoro per gli operai : ancora oggi in alcune fabbriche, soprattutto tessili, le condizioni di lavoro sono allucinanti. La moda sostenibile invece non esiste se le condizioni dei lavoratori non sono accettabili;

: ancora oggi in alcune fabbriche, soprattutto tessili, le condizioni di lavoro sono allucinanti. La moda sostenibile invece non esiste se le condizioni dei lavoratori non sono accettabili; Innovazione tecnologica: la moda sostenibile contribuisce alla nascita di nuove tecnologie e nuovi processi.

CNMI Sustainable Fashion Awards 2024: come riconoscere un marchio di moda green

Se si vuole fare uno shopping responsabile e coerente con i nostri valori bisogna stare attenti a non cadere nel greenwashing. Vediamo insieme come quindi come fare per riconoscere un marchio di moda green: