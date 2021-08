Cinque fantastiche idee per una casa da sogno 

Molti di noi desiderano la casa ideale… ma quanti hanno le idee chiare su come dovrebbe effettivamente essere? In verità, non appena ci si comincia a pensare, diventa tutto più realistico: con un po’ di pianificazione, possiamo rimodellare la nostra casa per farla assomigliare sempre più a quella dei nostri sogni. E con più possibilità di successo di quelle che avremmo, ad esempio, se acquistassimo una casa già pronta.

Lasciati ispirare da cinque stuzzicanti proposte e comincia a pensare a come realizzarle!

Ormai siamo tutti d’accordo: le cucine open space sono meravigliose

La cucina open space, e/o il soggiorno con l’isola per cucinare, è sicuramente un must per chi vuole sfruttare al meglio lo spazio che ha a disposizione.

Immagina: il cuore della casa pulserebbe proprio nell’area giorno comune, cioè la zona in cui sedersi, rilassarsi, leggere, guardare la tv, inventare nuove ricette… Una soluzione del genere fa davvero la differenza, in particolare a Natale o nelle altre occasioni di ritrovo. Tu e i tuoi ospiti non vorrete mai spostarvi da lì!

La stanza per il gioco è il tocco di classe

Avere a disposizione una stanza da dedicare solo al gioco, dove poter sfoggiare le proprie abilità di conteggio delle carte al blackjack, garantisce un’ottima reputazione fra gli amici (ti verranno spesso a trovare!).

La sala giochi in casa è un’ottima idea per trascorrere del tempo di qualità con familiari e amici. Basta assicurarsi che ci sia abbastanza spazio per potersi allontanare dal tavolo da gioco ogni volta che se ne ha voglia o bisogno (soprattutto se si gioca d’azzardo!). Basta solo scegliere i propri giochi preferiti: poker, giochi da tavolo, videogiochi…

Per rendere il tutto perfetto, è indispensabile ravvivare l’ambiente con quadri e/o altri elementi decorativi, disporre di sedie e poltrone commode e installare un mini bar!

La cabina armadio è proprio ciò che mancava!

Al mattino, non c’è niente di meglio che avere la possibilità di vestirsi in una comoda cabina armadio o, ancora meglio, una stanza guardaroba. Prepararsi per la giornata in questo modo è tutta un’altra cosa, per non parlare dell’ordine. Personalizza il tuo spazio con l’illuminazione che preferisci (esistono soluzioni veramente innovative: dagli armadi con le luci incorporate alle lampadine da installare successivamente in qualsiasi spazio) e non dimenticare uno specchio a figura intera per ammirare il tuo stile da ogni angolazione.

L’idea non ti convince? Sei più una persona da “di solito metto la prima cosa che capita”? Continua a leggere per altre ispirazioni…

Vasca idromassaggio riscaldata, serata rilassante assicurata!

Chi dispone di uno spazio adatto trarrebbe grandi benefici dall’installazione di una vasca idromassaggio da esterno. È la soluzione perfetta per rilassarsi la sera e aggiunge anche un bel po’ di stile. In commercio ci sono modelli adatti a qualsiasi esigenza, da quelli con le luci a quelli con le bolle, fino a quelli con temperatura regolabile in qualsiasi momento. Non dimenticare di aggiungere un tavolino e/o un carrellino per cibo e bevande!

L’area gioco per bambini: il disordine resterà un brutto ricordo!

Non dimentichiamo di viziare anche i più piccoli! Riservando loro una stanza destinata esclusivamente ai giochi, a patto che non lascino le loro cose in giro nelle altre aree della casa, non ci dovremo più preoccupare di sgomberare in continuazione cucine e soggiorni da mattoncini colorati e pupazzi lasciati in ogni dove. La soluzione ideale per quando si ha veramente bisogno di un po’ di tempo per sé: non c’è niente di meglio che trovare il divano libero e non doversi mettere a liberare i cuscini prima di tuffarvisi!

Tirando le somme…

Se la tua casa non ti soddisfa e hai voglia di rinnovarla, non devi fare altro che pensarci un po’ e deciderti a cambiare: esistono soluzioni per tutti gli spazi e tutte le tasche. Non è vero che bisogna per forza rinunciare a qualcosa e raggiungere dei compromessi! La soddisfazione di vivere in una casa che si ama, poi, è impagabile. Speriamo che questo articolo ti sia stato d’aiuto! Chissà quale idea vorrai mettere subito in pratica?