Perché una delle ultime storie di Chiara Nasti parla del suo rapporto con la lavatrice? Vediamo insieme che cosa è successo nel mondo dei social, e come la bella influencer ha reagito ai soliti e immancabili attacchi degli haters.

Chiara Nasti e la stories della lavatrice

Recentemente, una storia pubblicata dalla bella influencer ha rivelato che la moglie di Zaccagni non sa usare la lavatrice: questo, perché c’è sempre stato qualcuno a svolgere il compito per lei.

Ciò ha inevitabilmente scatenato una pioggia di commenti negativi da parte degli haters. In risposta a tutto ciò, Chiara ha deciso di affrontare la situazione con ironia e col sorriso, condividendo sui social alcuni scatti divertenti.

Nella prima foto, la lavatrice aveva al posto dell’oblo la sua faccia, accompagnata da una didascalia:

“Io mentre mi insultano sotto ai miei post perché non faccio lavatrici”.

Nella seconda, invece, la Nasti era ritratta mentre scopriva con stupore il funzionamento della macchina. La sua frase a commento del meme:

” Oma, ma cos’è?” ha ulteriormente incrementato l’ironia della situazione. E in tanti ci hanno riso su.

Chiara Nasti in pillole: la vita, la carriera e l’amore

Ma chi è, in realtà, Chiara Nasti? Questa nota influencer proviene dalla città di Napoli, e ha 25 anni: è infatti nata nel 1998, per la precisione il 22 gennaio, sotto il segno dell’Acquario.

Il suo successo è arrivato in giovane età: infatti, già a quindici anni, la bella Chiara apre un blog, chiaranasti.it, che nel giro di breve tempo raggiunge un successo clamoroso: nei suoi articoli e sui post social, la ragazza parla della sua vita di tutti i giorni ma non solo: infatti, elargisce sempre suggerimenti di bellezza e moda.

Lei stessa, in merito allo sbocciare della sua carriera, afferma:

“Ho iniziato un po’ per gioco, non immaginando l’effetto che poi ne è derivato, ed in effetti ancora oggi mi diverto tantissimo a postare le mie foto. Il blog è il frutto della mia passione per la moda e le fotografie, quindi diventare una fashion blogger è stato una conseguenza di tutto questo. Ovviamente c’è dietro un mondo fatto di lavoro e di impegno, senza dimenticare la felicità e la fortuna che ogni giorno accompagnano la mia avventura.”

Solo un anno dopo, eccola arrivare anche in TV: Chiara Nasti infatti è stata ospite del programma Mediaset “Chiambretti Night”, condotto da Piero Chiambretti.

Nel 2014, a soli sedici anni, pubblica anche il suo primo libro, per Mondadori “@nastilove – Diario di una fashion blogger”, in cui propone consigli di stile e abbigliamento e tanti spunti di outfit e look.

La moda è sicuramente una delle sue più grandi passioni, ma per Chiara arriva presto anche l’amore: Nel febbraio 2021 il suo nuovo compagno è un calciatorer, Nicolò Zaniolo.

Ma ecco che poco dopo, alla fine dell’anno, il suo nuovo compagno è Mattia Zaccagni, altro calciatore della Lazio. Nel maggio del 2022 la coppia affitta l’intero stadio Olimpico di Roma per comunicare al mondo il sesso del bambino che aspettano (it’s a boy), durante una grande festa di gender reveal.

A giugno 2023 si uniscono in matrimonio, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

Presso la stessa basilica, nel 2005, si erano legati in matrimonio Ilary Blasi e Francesco Totti.

Auguriamo a Chiara di imparare a fare una lavatrice, e di avere un matrimonio più fortunato della cappia Totti-Blasi!

