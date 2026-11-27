Nel documentario Netflix Chiara Ferragni ripercorre la relazione con Giovanni Tronchetti Provera: il silenzio di lui dopo un'udienza del Pandoro Gate e la sensazione di essere giudicata dalla sua famiglia.

Chiara Ferragni torna a parlare della propria vita sentimentale e, dopo aver affrontato la fine del matrimonio con Fedez, dedica spazio anche alla relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Lo fa nel documentario distribuito da Netflix, dove l’imprenditrice digitale descrive una storia nata con entusiasmo e finita lasciandole un senso di inadeguatezza. Al centro del racconto ci sono due elementi: la distanza del compagno nei giorni del Pandoro Gate e il rapporto difficile con la famiglia di lui.

Il quadro che emerge è quello di un legame segnato da incomprensioni, aspettative non rispettate e da una differenza di estrazione sociale che, nella percezione di Ferragni, ha finito per pesare più di ogni altra cosa.

Il messaggio mai arrivato dopo l’udienza del Pandoro Gate

Uno dei momenti più intensi del documentario è un dialogo tra l’influencer e la madre, Marina Di Guardo. La conversazione avviene dopo un’udienza legata al Pandoro Gate, in una fase in cui Ferragni si trovava sotto forte pressione.

È lì che l’imprenditrice esprime tutta la sua amarezza verso l’allora compagno, rimproverandogli di non esserle stato accanto: «Giovanni neanche mi ha scritto un messaggio», confida alla madre.

Marina Di Guardo le consiglia di chiudere per sempre con quella relazione. La risposta della figlia va oltre il caso specifico: Ferragni dice di essere stanca di dover essere sempre politicamente corretta.

I primi mesi della relazione e l’attenzione verso i figli

Il racconto non è però a senso unico. Ferragni riconosce che la frequentazione con Tronchetti Provera, durata poco più di un anno, le ha dato anche momenti sereni, soprattutto all’inizio.

A colpirla favorevolmente, nelle prime fasi, era stata la dedizione dell’imprenditore nei confronti dei figli. Un aspetto che aveva contribuito a far partire la storia su basi positive.

Con il passare dei mesi, tuttavia, le difficoltà sarebbero diventate sempre più evidenti. E a incidere, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stato in particolare l’ambiente familiare del compagno.

Il giudizio della famiglia Tronchetti Provera

È il passaggio più delicato della testimonianza. Ferragni afferma di essersi sentita considerata inferiore, anche per la diversa provenienza sociale. Precisa però che dalla famiglia del compagno non sono mai arrivati divieti espliciti: era lei, piuttosto, a cercare di adeguarsi a quelle aspettative, in un periodo in cui si sentiva particolarmente fragile.

«È una storia che mi ha dato tanto i primi mesi, ma poi mi sentivo giudicata dal suo contesto, la sua famiglia mi guardava dall’alto verso il basso. Non esistevano veti dati dalla sua famiglia ma assecondavo la sua famiglia per via dell’estrazione sociale diversa: in quel momento ero circondata dalla macchina enorme del Pandoro Gate, dunque avevo accettato di valere meno di loro»

Le parole dell’influencer legano in modo diretto la dimensione privata a quella pubblica: la vicenda giudiziaria e mediatica che la travolgeva in quel momento avrebbe reso più facile accettare un ruolo subordinato all’interno della coppia e del contesto familiare di lui.

Va sottolineato che si tratta della percezione personale di Ferragni. La sua è una lettura soggettiva delle dinamiche vissute durante la relazione e non una ricostruzione condivisa dalle altre persone coinvolte, che nel racconto non prendono la parola.

Dove si trovano oggi i protagonisti

Per Chiara Ferragni quella storia appartiene ormai al passato. Sul fronte opposto, secondo quanto riportato da Today, Giovanni Tronchetti Provera si sarebbe riconciliato con Nicole Moellhausen, con cui si era sposato nel 2016 e da cui si era separato nel 2023. La coppia ha tre figli: un ritorno che, se confermato, chiude definitivamente il capitolo raccontato dall’influencer nel documentario.