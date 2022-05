In molti si chiedono chi sia Vladana, la cantante che ha portato all’Eurovision il tema del covid ed una immensa sensibilità nel trattare quell’argomento così delicato. Ma da cosa deriva quella sensibilità e quella capacità assoluta di Vladana di essere così empatica sul palco? Purtroppo il suo “appeal on stage” le arriva da un dolore immenso che ha funestato recentemente la sua esistenza.

Chi è Vladana, la cantante in gara all’Eurovision per il Montenegro

Vladana è nata a Podgorica, la capitale del Montenegro, il 18 luglio 1986 sotto il segno del Cancro. La musica la appassiona fin da bambina, tanto da farle studiare teoria e canto lirico. Proprio questa sua propensione alle “note giuste” ed il rigore degli studi giovanili le daranno una disciplina canora che sul palco di è notata molto, anche nei momenti in cui le ottave della sua voce sono dovute salire di diaframma.

Il suo debutto è con il programma Intro karaokama. Poi Vladana partecipa al Budva Mediterranean Festival. Dal 2005 i sogni di Vladana si fanno grandi ed europei: la cantante entra nelle pre-selezioni nazionali per scegliere chi inviare nella prima edizione dell’Eurovision ma non la spunta. Nel 2010 Vladana è sul mercato musicale e pubblica un lavoro in studio in inglese: Sinner City.

L’emozione per la partecipazione alla kermesse

La cantante montenegrina in gara con “Breathe” ha postato su Facebook la sua emozione per un evento che si appresta ad avere in lizza non solo Mahmood e Blanco per l’Italia, ma anche Achille Lauro per San Marino.

la kermesse canora che vede il nostro paese “detentore del titolo” grazie ai Maneskin si sta dimostrando un evento ormai canonico ed importantissimo, evento che non pochi hanno apprezzato anche per la scorrevolezza che non evoca le lungaggini a volte eccessive del Festival di Sanremo. La 36enne cantante è la rappresentante del Montenegro e ad Eurovision ha già 12 partecipazioni all’attivo, fin dal 2007. Un auspicio per darsi incoraggiamento ed un “piccolo spot” ci stanno tutti, specie a contare che la gara è davvero sentita e che nelle prossime ore entrerà nella sua fase cruciale in secondo step.

La morte della madre per Covid

A gennaio 2022 viene selezionata dal proprio Paese come rappresentante all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino e arriva con la splendida “Breathe”. Si tratta di una nenia, una ballata molto soave e dedicata alla madre della cantante e giornalista di moda. Purtroppo la donna era morta a causa del Covid. Testo e musica troviamo sono suoi edi Darko Dimitrov. E i versi sono struggenti ed ipnotici: “Respira, respira, combatti per la tua vita. L’aria è ciò di cui hai bisogno, senza di essa morirai e sarebbe imperdonabile”.