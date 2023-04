Chi è Steven Yeun? Carriera e vita privata dell’attore di Beef – Lo Scontro

Steven Yeun è un noto attore, conosciuto per il suo ruolo in The Walking Dead, nel film Minari e nella serie Beef - Lo scontro.

Steven Yeun è un noto attore, conosciuto per il suo ruolo in The Walking Dead, nel film Minari e ora anche nella nuova serie dark dramedy di Netflix, Beef – Lo Scontro. Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Steven Yeun: la carriera



Steven Yeun è un attore molto famoso, conosciuto soprattutto per il ruolo di Glenn Rhee nella serie tv The Walking Dead. Si tratta di uno dei personaggi più amati di tutta la serie. Questo attore sudcoreano si è saputo far conoscere e apprezzare anche da coloro che preferiscono il cinema alle serie tv, soprattutto grazie al film Minari, candidato a sei premi Oscar. Steven Yeun è nato a Seul, in Corea del Sud, il 21 dicembre 1983, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Suo padre era un architetto e, seguendo il lavoro del genitore, all’età di 5 anni l’attore si è dovuto trasferire prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Un trasferimento forzato che lo ha portato a vivere in un luogo in cui ha avuto molte più possibilità di studiare e avvicinarsi alla recitazione. Si è avvicinato al mondo dello spettacolo durante il suo primo anno di college, quando ha fatto un provino per un gruppo di recitazione. Nel 2005 si è unito ad un gruppo comico composto interamente da artisti asiatici e americani, gli Star Frida Night. Steven Yeun ha poi esordito nel mondo del cinema nel 2009, con My Name is Jerry. Il vero successo è arrivato l’anno successivo, quando ha ottenuto il ruolo di Glenn Rhee nella serie tv The Walking Dead. Nel 2020 ha poi conquistato il pubblico e la critica con la sua interpretazione nel film Minari, che ha ricevuto sei candidature agli Oscar. Steven Yeun ha ottenuto vari ruoli nella sua carriera, e ora possiamo vederlo su Netflix nella serie tv dark dramedy Beef – Lo Scontro.

Steven Yeun: vita privata



Da quando ha lasciato la Corea del Sud, Steven Yeun è stato in diversi luoghi degli Stati Uniti. Ha abitato prima a Taylor, poi a Troy e anche a Chicago. Dal 2009 abita a Los Angeles. Dallo stesso anno ha una relazione con Joan Pak, una sua compagna di corso all’università, che nel 2016 è diventata sua moglie. La coppia ha avuto due figli. Joan Pak è nata nell’Arkansas il 1° ottobre 1986, sotto il segno della Bilancia, ma è di origine sudcoreana. Ha studiato al Columbia College di Chicago, dove ha conosciuto Steven Yeun. Lavora come fotografa. L’attore ha un profilo Instagram molto seguito, ma non tutti sanno che il suo vero nome è Yeun Sang-yeop. Steven è un soprannome che gli hanno dato i suoi genitori quando era bambino. È un tifoso della squadra di basket dei Detroit Pistons ed è proprietario del ristorante The Bin Shop a Los Angeles.

Steven Yeun: il ruolo in Beef – Lo Scontro



Il 6 aprile 2023 è uscita su Netflix una nuova serie dark dramedy davvero molto interessante, dal titolo Beef – Lo Scontro. Il tema centrale è l’aggressività degli automobilisti verso gli altri automobilisti. Steven Yeun interpreta il ruolo del protagonista, che si scontra con l’auto con la protagonista interpretata da Ali Wong, attrice comica conosciuta per American Housewife. I due si scontrano in tutti i sensi, tirando fuori tutta la loro aggressività. Una serie tv che fa riflettere e che sta appassionando i telespettatori.