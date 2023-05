Chi è Silvia D’Amico: carriera e vita privata

Silvia D’Amico è una nota attrice italiana. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Silvia D’Amico: chi è

Silvia D’Amico è nata a Roma il 4 maggio del 1986, ha quindi 37 anni, è del segno del Toro, è alta un metro e sessantasette centimetri e ha gli occhi e i capelli castani. Fin da piccola mostra un grande interesse per la recitazione, a sette anni infatti ha coinvolto i suoi compagni di scuola nella messa in scena di uno spettacolo sulle maschere di Carnevale. Nell’occasione ha interpretato Arlecchino, nonostante fosse un uomo, ma a Silvia è sempre piaciuto mettersi in gioco. Oltre alla passione per la recitazione, Silvia da ragazzina studia pianoforte, mostrando quindi passione anche per la musica. Ma il destino di Silvia D’Amico era già scritto nel nome, i suoi genitori all’epoca non ci avevano fatto caso, ma Silvio D’Amico è stato un grande critico teatrale, fondatore dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, la scuola più importante di recitazione in Italia. Quando Silvia ha saputo ciò, ha deciso che avrebbe frequentato proprio quella scuola e ci è riuscita. Supera infatti il difficilissimo provino ed entra nella scuola, diplomandosi poi nel 2009.

Silvia D’Amico: la carriera

Appena uscita dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Silvia D’Amico viene scelta da Giuseppe Piccioni per il film “Il rosso e il blu”, con Riccardo Scamarcio, nel quale Silvia veste i panni di una studentessa ribelle. Dopo quel film Silvia D’Amico ha preso parte a diverse pellicole tra cui “Fino a qui tutto bene”, “Non essere cattivo”, “Finché c’è prosecco c’è speranza”, “Hotel Gagarin”, Non sono un assassino”, “Brave ragazze”, “L’uomo senza gravità”, “Il regno”, “va bene così”, “Margini” e ” Acqua e anice.”

Oltre al cinema, Silvia D’Amico ha recitato anche in film per la televisione e in diverse serie televisive, come “I Delitti del BarLume”, serie che segue le vicende di Massimo Viviani, barista di una cittadina fittizia in Toscana, alle prese con diversi delitti avvenuti del paese in cui vive, “Squadra Antimafia – Il ritorno del Boss” e “Marta il delitto della Sapienza”.

Silvia D’Amico interpreta anche uno dei personaggi principali, Sara, in “A casa tutti bene – La serie“, con Gabriele Muccino alla regia. La seconda stagione uscirà su Sky venerdì 5 maggio. Queste le parole di Silvia sul suo personaggio:

“Non è un personaggio che ti rende la vita facile, ti rende felice. Saranno contente tutte le donne che si sono sentite solidali a Sara, perché avrà una bella rivincita.”

Altra serie televisiva dove Silvia D’Amico interpreta uno dei personaggi principali è “Christian“, serie la cui seconda stagione è uscita lo scorso 24 marzo su Sky. Nella serie Silvia veste i panni di Rachele, un ex tossica trentenne.

Silvia D’Amico: vita privata

Silvia D’Amico è una persona molto riservata, è legatissima al fratello che si chiama Alessandro, tre anni più giovane di lei. Silvia lo chiama “Pato“, ovvero “papero“, appellativo datogli dalla tata peruviana. Non sappiamo con certezza se Silvia sia impegnata o meno, qualche anno fa aveva dichiarato di essere fidanzata con un ragazzo che lavorava nel mondo del cinema, ma non ci sono molte notizie a riguardo. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale che a oggi ha oltre 32mila follower.