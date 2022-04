Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere il genio e il talento di Mino Raiola, considerato uno dei procuratori calcistici più importanti a livello internazionale. Non sappiamo però molto della sua vita privata e della sua famiglia. In particolare il procuratore era legato da anni a Roberta dalla quale ha avuto due figli.

Altrettanto poco sappiamo della donna: di lei non abbiamo foto pubbliche, tanto ci basta per capire la figura dell’uomo Mino Raiola che rimarrà nei cuori degli appassionati di calcio, ma non solo.

Chi è la moglie di Mino Raiola

Il procuratore avrebbe conosciuto la moglie Roberta in uno dei suoi primi viaggi di lavoro. I due si sarebbero incontrati in Puglia terrà nella quale la donna ha avuto i suoi natali.

Roberta viene dalla città di Foggia ed è proprio qui che i due si sarebbero innamorati. Un amore il loro semplice e discreto dal quale sono nati i due figli. Anche di questi ultimi sarebbero poche le notizie al riguardo anche se, stando a quanto trapelato, avrebbero preso dal padre la passione per il calcio.

Mino Raiola e la villa di Al Capone

Qualche anno fa e precisamente nel 2016 Mino Raiola aveva acquistato la villa di Miami che fu un tempo di Al Capone, un acquisto questo che fece discutere non poco e che alimentò delle storie sul procuratore.

Sia Mino Raiola che il noto gangster italo-americano erano originari di Angri. C’è più: la madre di Al Capone Teresa, nemmeno a dirlo faceva di cognome Raiola. Questo portò a chiedersi se tra i due ci fosse una qualche forma di parentela, ma riguardo a ciò non si saprebbe nulla di più.