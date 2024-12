Un mix di musica, cultura e attualità per una serata da non perdere

Un inizio mese scoppiettante con Jovanotti

La puntata di Che tempo che fa di domenica 1 dicembre si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, accoglierà sul palco uno degli artisti più amati d’Italia: Lorenzo Jovanotti. Questo appuntamento segna il suo ritorno in televisione dopo due anni di assenza, un evento che i fan non possono assolutamente perdere. Jovanotti presenterà il suo nuovo brano Montecristo, un pezzo che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico, anticipando l’uscita del suo nuovo album.

Gerry Scotti e la sua autobiografia

Ma non è tutto: un altro grande protagonista della serata sarà Gerry Scotti, il conduttore di Canale 5, che per la prima volta si siederà sulla poltrona di Fazio. Scotti parlerà del suo libro Quella volta, un’autobiografia che raccoglie aneddoti e momenti significativi della sua carriera. La sua presenza aggiunge un tocco di nostalgia e familiarità, rendendo la serata ancora più speciale.

Musica e attualità: i Pinguini Tattici Nucleari e ospiti illustri

La musica non si ferma qui: sul palco ci saranno anche i Pinguini Tattici Nucleari, un gruppo che ha conquistato il cuore del pubblico con il loro stile unico e coinvolgente. Presenteranno il loro nuovo singolo Islanda, anticipando l’uscita del loro album Hello World. La serata sarà arricchita da discussioni su temi di attualità, con ospiti come Romano Prodi e Massimo Giannini, che presenteranno il loro libro Il dovere della speranza, affrontando le sfide della politica internazionale.

Inoltre, il virologo Roberto Burioni e il presidente della Fondazione Humanitas, Alberto Mantovani, discuteranno della medicina e della sua evoluzione, mentre Michele Serra presenterà la riedizione del suo libro Osso – Anche i cani sognano. Non mancherà, infine, il consueto momento de Il Tavolo, dove volti noti e nuovi si alterneranno per regalare momenti di ilarità e riflessione.