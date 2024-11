Un appuntamento imperdibile con Fabio Fazio

Il 17 novembre, Che tempo che fa torna sul Nove con una puntata ricca di ospiti e sorprese. Fabio Fazio, affiancato dalla sua inseparabile Luciana Littizzetto e da Filippa Lagerback, promette una serata indimenticabile. Il programma, che ha fatto la storia della televisione italiana, continua a stupire con la sua formula vincente, portando sul palco nomi illustri del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.

Andrea Bocelli: un viaggio nella sua carriera

Tra gli ospiti più attesi c’è Andrea Bocelli, il tenore che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. In questa puntata, Bocelli ripercorrerà i momenti salienti della sua straordinaria carriera, celebrando il suo 30° anniversario artistico. Non solo ricordi, ma anche anticipazioni sui suoi futuri progetti, tra cui un prestigioso concerto natalizio al Madison Square Garden di New York. Il suo documentario, Andrea Bocelli 30: The Celebration, offrirà uno sguardo esclusivo sul suo talento e sulla sua capacità di unire lirica e pop.

Un mix di cultura e attualità

La serata non si limita alla musica. In studio, anche Pierfrancesco Favino e Gabriele Salvatores presenteranno il loro nuovo film Napoli-New York, mentre Lucia Annibali condividerà la sua toccante esperienza attraverso il suo libro Il futuro mi aspetta, un messaggio di speranza e rinascita. La presenza di figure come Vittorio Lingiardi e Roberto Burioni arricchirà ulteriormente il dibattito su temi di rilevanza sociale e culturale.

Il Tavolo: risate e divertimento

Non può mancare il momento di leggerezza con Il Tavolo, dove Nino Frassica, Gigi Marzullo e Mara Maionchi porteranno il loro inconfondibile umorismo. La serata si arricchisce con la presenza di Diego Abatantuono e Max Giusti, pronti a regalare risate e aneddoti esilaranti. Inoltre, la giovane ginnasta Sofia Raffaeli e la campionessa olimpica Alessia Orro porteranno sul palco il loro orgoglio sportivo, celebrando i successi della Nazionale italiana di pallavolo.

Appuntamento quindi per il 17 novembre alle sul Nove, per una serata che promette di essere un mix perfetto di musica, cultura e intrattenimento, con la possibilità di seguire l’evento anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale.