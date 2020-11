Charm in argento: esprimere sé stesse con un gioiello

Negli ultimi anni il mondo dei gioielli ha subito alcune incredibili rivoluzioni. Una di queste riguarda la disponibilità di charm in argento, o in altri materiali, da aggiungere a collane, pendenti o braccialetti, addirittura agli anelli. L’idea di fondo è semplice: un gioiello dovrebbe esprimere la personalità e il mood di chi lo indossa. Purtroppo però la scelta disponibile in una qualsiasi gioielleria è forzatamente ridotta: non era possibile avere a disposizione un ciondolo per ogni occasione. Oggi invece le cose funzionano in modo assai diverso, grazie ai brand che offrono charm in argento, ciondoli di varie forme e dimensioni, pendenti con pietre dure o piccoli simboli, che permettono di rendere originale anche la più banale catenina in oro.

Cos’è un charm

Il termine inglese spesso confonde, anche se di fatto si tratta di oggetti che tutti conosciamo molto bene. Un charm è di fatto un ciondolo, solitamente di piccole dimensioni; le forme e i colori sono i più vari possibili, in modo che chiunque possa trovare lo charm in argento che risponde ai suoi desideri del momento. Un’altra caratteristica dei charm è quella di essere venduti anche singolarmente. Quindi quando si vede un oggetto che piace in modo particolare o quando si verifica un evento da ricordare, è possibile acquistare il singolo charm che parli proprio di quell’oggetto o di quell’evento. Abbiamo un nuovo cucciolo in casa? Possiamo acquistare il charm di un gattino. Scopriamo che un abito rosso ci sta veramente molto bene? Acquistiamo uno charm con una coccinella o un cuore. La montatura è disponibile in argento, in oro giallo, in oro rosa o anche in acciaio, a seconda dell’abbinamento che si desidera fare.

Come si usano i charm

Trattandosi di ciondoli il modo più semplice di utilizzare un charm consiste nell’infilarlo in una catenina o in un bracciale. Attenzione però, è fondamentale che il metallo della catenina sia identico a quello della montatura del charm o si rischia che il risultato non sia particolarmente gradevole. A meno di non decidere di infilare molti charm al medesimo supporto: in questo caso anche metalli differenti possono creare un piacevole effetto contrasto, del tutto in linea con i trend del momento. Oggi sono poi disponibili anche anelli e bracciali che consentono di collegare dei charm di varie dimensioni; saranno più piccoli quelli per gli anelli, anche perché un ciondolo eccessivamente grande in questo caso potrebbe risultare particolarmente fastidioso da indossare.

Scegliere il charm giusto

In realtà non esistono regole per la scelta dei charm, tutto sta ai gusti personali e alla disponibilità reperibile presso il negozio cui ci si rivolge. Spesso il modo migliore per trovare un charm che ci soddisfi appieno consiste nel cercarlo in un negozio online, dove la varietà disponibile è ovviamente più ampia, visto che gli e-commerce si rivolgono a un grande pubblico. Ognuno tende ad utilizzare questi piccoli simboli come crede; utilizzandone uno solo o un piccolo gruppo accomunato da un singolo tema, si dà maggiore enfasi alle immagini o ai simboli raffigurati.