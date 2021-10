Charlene di Monaco, terzo intervento: “Condizioni drammatiche, sta male”

Brutte notizie per Charlene di Monaco. La moglie del principe Alberto si è sottoposta al terzo intervento, ma le sue condizioni sembrano essere “disperate“. Questo, almeno, è quanto riferiscono fonti vicine alla famiglia reale.

Charlene di Monaco: terzo intervento

Charlene di Monaco è ancora bloccata in Africa a causa delle sue delicate condizioni di salute.

Stando a quanto riferiscono fonti vicine alla famiglia reale, la moglie del principe Alberto si è sottoposta al terzo intervento: “Sta male, molto male“. La nuova operazione avrebbe dovuto risolvere l’infezione otorinolaringoiatra che l’ha colpita, ma non sembra essere andata a buon fine. Charlene sarebbe molto dimagrita e provata da questi mesi di isolamento e malattia. Un funzionario di palazzo Grimaldi, forse per tranquillizzare i seguaci della famiglia reale, ha confermato che “la principessa Charlene è stata in ospedale per la sua ultima operazione.

Ora è pronta per il suo ritorno a Monaco“. Al momento, le condizioni di Charlene di Monaco sembrano “disperate“, pertanto le parole che arrivano da corte sembrano smentite dai fatti.