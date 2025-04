Un’uscita da favola al Rolex Monte-Carlo Masters

Charlene di Monaco ha fatto parlare di sé nella sua ultima apparizione pubblica, dove ha mostrato un’eleganza senza tempo accanto al Principe Alberto. L’evento in questione è stato il prestigioso torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters, tenutosi presso il Country Club di Roquebrune-Cap-Martin. La Principessa ha scelto un outfit che ha catturato l’attenzione di tutti, indossando un tailleur celeste che esaltava la sua figura e il suo stile raffinato.

Un look che celebra la primavera

Per accogliere la primavera, Charlene ha optato per un completo in tweed di un delicato celeste, composto da una giacca a doppiopetto e pantaloni con orlo ampio. Questo look non solo rifletteva la stagione, ma metteva anche in risalto il colore dei suoi occhi, creando un’armonia perfetta. Accanto a lei, il Principe Alberto ha scelto un blazer blu abbinato a pantaloni grigi, dimostrando che anche gli uomini possono essere eleganti in occasioni formali.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni dettaglio del look di Charlene è stato curato con attenzione. La Principessa ha completato il suo outfit con una collana di perle che avvolgeva il suo collo in tre giri, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La sua acconciatura, un raccolto elegante con ciocche bionde lasciate libere sulla fronte, ha aggiunto un tocco romantico al suo aspetto. Il trucco, semplice ma sofisticato, con un rossetto rosso fragola e un ombretto rosa, ha esaltato la sua bellezza naturale, rendendola ancora più affascinante.

In ogni sua apparizione, Charlene di Monaco dimostra di essere una vera icona di stile, capace di combinare eleganza e modernità. La sua presenza al Rolex Monte-Carlo Masters non è stata solo un momento di glamour, ma anche un’affermazione della sua personalità e del suo ruolo come prima donna del Principato. Con il suo look impeccabile, ha lasciato un’impronta indelebile, confermando ancora una volta il suo status di fashion icon.