Dopo che nei giorni scorsi sono stati travolti da un’ondata di gossip in merito alla loro presunta crisi sentimentale, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a mostrarsi più felici e uniti che mai.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: la crisi

Nei giorni scorsi si sono intercorse voci in merito alla presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a un passo dalle nozze. La coppia ha smentito con fermezza la vicenda e, nelle ultime ore, i due si sono mostrati durante una fuga romantica fatta a San Valentino. I due si sono concessi una cena romantica e, sui social, non hanno mancato di postare alcuni scatti che li ritraevano insieme.

Cecilia è anche tornata a sfoggiare il suo anello di fidanzamento che, secondo indiscrezioni, aveva tolto unicamente a causa di un servizio fotografico.

La modella e l’ex ciclista dovrebbero convolare a nozze nei primi mesi dell’estate 2023 e sembra che Belen Rodriguez sarà la testimone di nozze di Chechu. In tanti sono impazienti di saperne di più sui loro fiori d’arancio e sono curiosi di sapere se la coppia annuncerà presto l’arrivo di un bebè.

Cecilia infatti non ha fatto segreto di desiderare presto un bambino insieme a Ignazio e anzi, più volte ha affermato che non le importasse del matrimonio quanto di diventare mamma. In tanti sui social seguono con trepidazione le novità da parte della coppia che, a quanto pare, è più serena e unita che mai.