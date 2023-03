Cate Blanchett agli Oscar 2023: blu e nero per un look chic

Cate Blanchett, in occasione della cerimonia degli Oscar 2023, ha sfoggiato un look molto chic, mostrando tutta la sua bellezza e la sua eleganza. Il suo champagne carpet è stato un vero tripudio di eleganza e stile.

Cate Blanchett agli Oscar 2023: un perfetto look da diva

Cate Blanchett si è presentata sullo champagne carpet con un look da vera e propria diva, molto elegante e raffinato, che ha conquistato tutti. Il pubblico era in attesa di scoprire tutti gli outfit scelti per questa importante serata, soprattutto tra coloro che avevano delle candidature per i premi. Le candidate a vincere la statuetta per il ruolo di migliore attrice quest’anno sono state Andrea Riseborough, con To Leslie, Michelle Williams, con The Fabelmans, Ana de Armas, con Blonde, Michelle Yeoh, con Everything Everywhere All at Once, e Cate Blanchett, con Tar. Un’attrice di grande successo, con una carriera ricca di titoli davvero importanti, che nel corso degli anni l’hanno resa una delle più amate e più apprezzate del mondo del cinema. Oltre ad un grande talento, Cate Blanchett ha sempre mostrato una straordinaria bellezza e anche un’eleganza unica nel suo genere, che l’ha portata a diventare una vera diva, sempre molto attesa su ogni red carpet e in modo particolare per la notte degli Oscar, tra gli eventi più attesi ed importanti del cinema. Per questa occasione così speciale, Cate Blanchett ha scelto un abito di seta blu e nera. Un abito semplice, ma anche dal tocco davvero raffinato, per un look da diva e da ispirazione glamour durante una serata da ricordare. L’attrice è riuscita ad incantare tutti, passo dopo passo, posando davanti ai fotografi che l’hanno immortalata in tutta la sua straordinaria bellezza.

Cate Blanchett agli Oscar 2023: l’abito di seta blu e nero

Cate Blanchett è stata una delle ultime attrici ad arrivare al Dolby Theatre di Los Angeles e a sfilare sullo champagne carpet. L’attesa è stata lunga, ma quando è apparsa l’attrice tutti hanno pensato che ne valesse davvero la pena. L’abito scelto da Cate Blanchett era di Louis Vuitton. Un vestito con linee morbide e sciolte, con drappeggi che si dispiegano liberi da una spalla smanicava e dal collo tondo del top blu in stile peplo. Dalla vita in giù l’abito continua la sua declinazione in una gonna nera a sirena, con un piccolo strascico. Un vestito davvero molto elegante, che ha confermato che l’attrice è una vera diva e una musa anche in fatto di glamour. L’attrice australiana, che ha già vinto due Oscar durante la sua carriera, il primo nel 2005 come Migliore attrice non protagonista in The Aviator, in cui ha interpretato Katharine Hepburn, e uno nel 2014, come Migliore attrice in Blue Jasmine, ha deciso di abbinare a questo abito così raffinato delle décolleté nere di Giuseppe Zanotti e degli orecchini di Louis Vuitton. Un tocco in più per rendere il suo look davvero molto elegante e perfetto per una serata importante come quella degli Oscar, soprattutto in qualità di candidata ad uno dei premi.