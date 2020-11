La biancheria per la casa è un acquisto che spesso sottovalutiamo, affidandoci a prodotti scadenti. Talvolta lo shopping diventa anche impegnativo, soprattutto quando dobbiamo acquistare trapunte. Ci ritroviamo a vagare per negozi o centri commerciali trascinando bustoni e maledicendo quel momento. La soluzione a tutto ciò c’è e la propone Casahomewear, con un’applicazione che sfrutta l’innovativa tecnologia easyhomewear.

Casahomewear: la teconologia easyhomewear

Fare acquisti non è mai stato così semplice: il merito è di Casahomewear. Dimenticate i bustoni da trascinare da un negozio all’altro e posizionatevi su un comodo divano. Prendete il vostro smartphone o tablet e scaricate l’applicazione gratuita Casahomewear.

Disponibile su App Store e Google Play Store, l’app è dedicata interamente al mondo della casa. Come se non bastasse, grazie alla tecnologia easyhomewear coniuga l’Augmented Reality (AR) con la Virtual Reality (VR) e l’uso del 3D. In parole povere, potrete scegliere colore e fantasia scoprendo immediatamente se i prodotti selezionati rispecchiano il vostro stile.

Lara Corna, responsabile Ricerca e Sviluppo Casahomewear, ha dichiarato:

“Abbiamo voluto dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere i prodotti che meglio si sposano con la propria camera da letto in tempo reale e nella sicurezza della propria casa con un semplice click. Sarà possibile divertirsi vestendo e svestendo il letto senza sforzo, con la semplicità di un tocco e scegliere quali articoli sono di nostro gradimento. La app e l’utilizzo della nostra tecnologia easyhomewear sono una vera rivoluzione per l’intero mondo della casa”.

Casahomewear: “Prima lo provi e poi lo compri”

Il motto di Casahomewear è: “Prima lo provi e poi lo compri”. Stando comodamente a casa e in totale sicurezza, potete scegliere i prodotti che più preferite e, soprattutto, provarli. L’applicazione, grazie all’innovativa tecnologia easyhomewear, consente di provare lenzuola e trapunte con un semplice gesto: basterà scegliere ciò che si vuole acquistare e inquadrare il letto con la telecamera dello smartphone o del tablet.

App innovativa, ma di semplice utilizzo è l’ideale per coinvolgere anche il partner o i bambini in una sessione di shopping experience interattiva.

All’interno dell’omonimo negozio on line Casahomewear.com potrete consultare in modo semplice e immediato

l’intero catalogo di prodotti: articoli per la camera da letto, bagno e living, ma anche accappatoi, spugne teli e tappetini, plaid, cuscini, completi lettino, set paracolpi e bavaglie.

Come se non bastasse, Casahomewear è garanzia di qualità: punta sul Made in Italy, sull’innovazione e sulla sicurezza. Utilizza coloranti eco compatibili certificati, prodotti 100% in fibre naturali, cotone biologico certificato proveniente da coltivazioni sostenibili, ecologiche ed etiche e, infine, sostiene la compatibilità ecologica con filati sintetici riciclati.

Scegli ciò che più ti piace, vesti il tuo letto e se il risultato non è quello che credevi non dovrai neanche fare il reso: basterà cambiare modello e provare ancora, fino a quando non trovi il prodotto che più fa per te. Il catalogo di Casahomewear è ampio, per cui c’è l’imbarazzo della scelta.