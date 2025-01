Carrie Underwood e la moda italiana all’inaugurazione di Trump

La voce che ha emozionato il Campidoglio

Il giorno dell’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, Carrie Underwood ha regalato al pubblico una performance indimenticabile. La cantante, vincitrice di American Idol e icona del country, ha intonato American the Beautiful in un’esibizione a cappella che ha fatto vibrare le pareti del Campidoglio. La sua scelta di partecipare a questo evento, nonostante il rifiuto di molte altre star, ha dimostrato il suo coraggio e la sua determinazione nel rappresentare la musica americana in un momento così significativo.

Un look che celebra la moda italiana

Oltre alla sua straordinaria voce, Carrie ha catturato l’attenzione anche per il suo look. Indossando un abito firmato Opificio Modenese, un marchio italiano di Carpi, Modena, ha portato un tocco di eleganza e raffinatezza all’Inauguration Day. Questo abito, realizzato con tessuti sostenibili e progettato per valorizzare ogni silhouette, è un esempio perfetto di come la moda italiana possa brillare anche in contesti internazionali. La fondatrice del brand, Gloria Trevisani, ha espresso la sua emozione nel vedere il lavoro del suo team riconosciuto in un evento così importante.

Un tributo alla tradizione e all’innovazione

La scelta di Carrie di indossare un abito italiano non è solo una questione di moda, ma un tributo alla tradizione e all’innovazione che caratterizzano il settore. L’abito, con il suo design attillato e le pieghe irregolari, rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza e comfort. Gloria Trevisani ha sottolineato l’importanza di ogni capo, che porta con sé una storia e una filiera di lavoro appassionato. Questo evento ha messo in luce non solo il talento di Carrie Underwood, ma anche la qualità e la creatività della moda italiana, che continua a conquistare palcoscenici internazionali.