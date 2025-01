Una collaborazione prestigiosa

La maison torinese Carlo Pignatelli ha ufficialmente annunciato una partnership con il Cagliari Calcio, diventando il loro Official Fashion Partner per le stagioni sportive 2024/2026. Questa sinergia non è solo un accordo commerciale, ma un vero e proprio incontro di valori, dove l’eccellenza, la tradizione e l’eleganza si fondono per rafforzare l’identità del club rossoblù.

Un tocco di sartorialità Made in Italy

Fondata nel 1968, Carlo Pignatelli è sinonimo di sartorialità italiana, capace di unire tradizione e innovazione. Per questa partnership, il brand ha creato una collezione esclusiva che non solo esprime eleganza, ma è anche funzionale. Gli abiti in wool comfort blu scuro rappresentano il cuore della collezione, progettati per soddisfare le esigenze sia degli atleti che della dirigenza.

Collezione per tutte le stagioni

La collezione firmata Carlo Pignatelli è pensata per ogni stagione. Durante l’estate, le t-shirt e le polo in piqué bianco per la dirigenza, insieme alle t-shirt rosse per gli atleti, offrono un look fresco e sofisticato. In inverno, i dolcevita in wool merinos extrafine nei toni del blu e del rosso aggiungono un tocco di calore ed eleganza. Anche gli accessori sono stati curati nei minimi dettagli, con sneakers blu monocolore per la dirigenza e bicolori blu e bianche per i calciatori, completando l’outfit sportivo.

Un occhio di riguardo per la dirigenza femminile

La partnership non dimentica la dirigenza femminile, con abiti monopetto, camicie in popeline bianco ottico e foulard rossi che creano uno stile sofisticato per la stagione estiva. Durante i mesi invernali, cappotti doppiopetto in misto cachemire blu notte arricchiscono il guardaroba femminile con raffinatezza. Questa attenzione al dettaglio dimostra come Carlo Pignatelli e Cagliari Calcio siano impegnati a promuovere l’eleganza in ogni sua forma.

Le parole dei protagonisti

Stefano Melis, Direttore Generale del Cagliari Calcio, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso con un partner di tale prestigio. Carlo Pignatelli incarna l’eleganza e la qualità che desideriamo rappresentare.” Anche Alessandro Rossi, Amministratore Delegato di Carlo Pignatelli, ha sottolineato l’importanza della partnership: “Collaborare con il Cagliari Calcio è motivo di grande soddisfazione. Condividiamo valori fondamentali e siamo certi che questa sinergia saprà valorizzare al meglio il Made in Italy.”

Un connubio tra tradizione e modernità

Questa collaborazione rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e modernità, mirando non solo a rafforzare l’immagine del club, ma anche a promuovere l’eccellenza italiana su scala nazionale e internazionale. Grazie a questa sinergia, il Cagliari Calcio si distingue ulteriormente come simbolo di stile e identità sportiva, mentre Carlo Pignatelli consolida la sua reputazione di leader nel settore della moda di alta gamma.